Apple, geleneksel olarak her yıl eylül ayının ilk haftalarında yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?





İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor.

Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

Ekran yeniliği: 120

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Genellikle ABD’de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim izleyebilir. Bu durumda, iPhone 17’nin Türkiye’de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.