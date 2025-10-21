iPhone 17'nin satışları iPhone 16'yı geçmeyi başardı

Apple'ın yeni tanıtıp satışa sunduğu iPhone 17'nin başarılı satış rakamlarına ulaştığı aktarıldı. Araştırma şirketi Counterpoint Research'e göre iPhone 17'ler kilit pazarlarda yüksek satış rakamlarına ulaştı.

iPhone 17'nin satışları ilk 10 gününde ABD ve Çin pazarlarında iPhone 16'nın satışlarını yüzde 14 aştı.

En popüler model ise standart iPhone 17 oldu. Telefonun temel versiyonu öncekine göre geliştirilmiş ekran, daha fazla bellek ve daha yüksek performans gibi yükseltmeler gördü.

iPhone 17'nin temel modeli özellikle Çin'de yüksek talep gördü. Aktarılana göre iPhone 17 modeli satışa çıktığı ilk günlerde iPhone 16'nın aynı dönemine göre iki kat daha fazla satıldı.

Analistler bu yüksek talebin yalnızca teknik iyileştirmelerden değil, aynı zamanda doğru fiyatlandırma stratejisinden ve tüketici beklentilerinden de kaynaklandığını düşünüyor.

Premium özelliklerle donatılan iPhone 17 Pro Max'e olan talep ise özellikle ABD'de arttı.

Bu talep ise en son pandemi sırasında telefonlarını güncelleyen kullanıcılardan gelmiş görünüyor. Amiral gemisi model, kamera sistemi, daha verimli ısı dağılımı ve son yıllardaki en büyük kasa tasarımı yenilemesiyle dikkat çekiyor.

Counterpoint'e göre iPhone Air, iPhone 16 Plus'tan biraz daha fazla satılıyor ancak Apple üretimini önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. iPhone Air, Apple'ın beklediği etkiyi yaratmaktan oldukça uzak kaldı.

Apple, iPhone satışlarının iyi gitmesinin de etkisiyle üst üste 13. kez dünyanın en değerli markası olmayı başardı. Değerinin yaklaşık 470,9 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.