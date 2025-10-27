Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone 17 Pro'lara eklenen sistem iPad Pro'ya da gelecek

27.10.2025 20:38:00
iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde yer alan buhar odalı soğutma sistemi olan vapor chamber iPad Pro için de gelecek.

Apple daha iyi bir soğutma sunmak için yeni iPad Pro modellerine de buhar odalı soğutma sistemini getirmeye hazırlanıyor. 2027 yılında tanıtılması beklenen yeni iPad Pro'nun daha dengeli bir şekilde soğuması için iPhone 17 Pro'larda kullanılan sisteme güvenilecek. 

Sistem, yüksek işlem gücüne rağmen cihazların ısınmasının önüne geçen bir sonuç sunuyor.

iPad Pro'da M serisi işlemciler kullanılacak ve profesyonel kullanımlarda yüksek işlem gücü sunacak. Soğutma performansı da bu noktada oldukça önemli. 

İlgili Konular: #iPad Pro #Apple iPhone 17 #iPhone 17 Pro

