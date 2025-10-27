iPhone 17 Pro'lara eklenen sistem iPad Pro'ya da gelecek

Apple daha iyi bir soğutma sunmak için yeni iPad Pro modellerine de buhar odalı soğutma sistemini getirmeye hazırlanıyor. 2027 yılında tanıtılması beklenen yeni iPad Pro'nun daha dengeli bir şekilde soğuması için iPhone 17 Pro'larda kullanılan sisteme güvenilecek.

Sistem, yüksek işlem gücüne rağmen cihazların ısınmasının önüne geçen bir sonuç sunuyor.

iPad Pro'da M serisi işlemciler kullanılacak ve profesyonel kullanımlarda yüksek işlem gücü sunacak. Soğutma performansı da bu noktada oldukça önemli.