SpaceX, 5 günde 84 Starlink uydusunu fırlattı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX için planlandığı gibi 5 günde 84 Starlink uydusu fırlatıldı. SpaceX, üç adet Falcon 9 fırlatma uçuşunu başarıyla tamamlayan şirketin ticari uzay uçuşlarındaki hakimiyetini daha da pekiştirdiği düşünülüyor.

Fırlatmaların ilki 22 Ekim'de 28 Starlink uydusunun fırlatılmasıyla başladı.

Bu fırlatma bu yılın 133'üncü Falcon 9 göreviydi ve şirketin yıllık rekorunu aşmasını sağladı. 25 Ekim'de ise 9 roketi 28 uydu daha fırlattı. 26 Ekim'deki fırlatmada 28 uydu daha konuşlandırıldı.

Verilere göre düşük Dünya yörüngesinde 8 bin 700'den fazla SpaceX uydusu bulunuyor. Öte yandan şirket 10 bininci Starlink uydusunu konuşlandırarak bir dönüm noktasına da ulaştı. Yapılan açıklamaya göre 8 bin 600'den fazla uydu çalışır durumda.