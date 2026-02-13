iPhone 17 Pro Max kılıf kullanılmasına rağmen çiziliyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 22:29:00
Haber Merkezi
iPhone 17 Pro Max kullanan kişiler yeni bir problem bildirmeye başladı. Sorunu paylaşan kişiler telefonlarını kılıfla kullanmalarına rağmen çizildiğini söylüyor.

iPhone 17 Pro Max önceki yıllarda tanıtılan modellere göre daha farklı bir yapıya sahip. Yeni kozmik turuncu rengi ile oldukça sevilen iPhone 17 Pro modelleriyle ilgili daha önce onlarca problem bildirildi. Telefonla ilgili en son kullanıcı yorumlarına göre iPhone 17 Pro Max, kılıfla kullanılmasına rağmen çiziliyor. 

Telefonun ısı dağıtım kapasitesinin artırılması adına özel bir alüminyum alaşım tercih edilmişti. Telefon böylelikle daha zor soğuyor ve kolay ısınma sunuyordu. Ancak bu yapı çizilmeyi de beraberinde getiriyor.

Image

iPhone 17 Pro Max'e yönelik bu durum eleştirisi telefonun bu yapı malzemesinin hassaslığından kaynaklandığı için yapılıyor ancak bu yüzden kişiler kılıf kullanmayı tercih ediyor. ancak kılıfı dahi telefonun zarar görmesini engellemiyor aksine alüminyum kullanıldığı için telefon daha yumuşak ve kılıfla herhangi bir zemine düştüğünde kırılmıyor ancak yamuluyor ya da kılıf çıkartılırken çizikler oluşabiliyor.

Bir diğer yoruma göreyse iPhone 17 Pro Max'in kılıflardan bile bu kadar hasar almasının temel sebebi soğutma için tercih edilen 5080 serisi alüminyum alaşım. Bu telefonu iPhone 17 modelinde kullanılan 6000 serisi alaşıma göre daha hassas hale getiriyor. iPhone 17 kullanıcılarının bu tarz bir sorunu yaşamasının daha düşük oldu söyleniyor. 

 

