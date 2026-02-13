Sony'nin State of Play etkinliğinde tanıtılan yeni oyunlar

Sony her yıl düzenlediği ve yeni oyunlarını tanıttığı State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte uzun zamandır beklenen oyunlar duyurulurken, daha önce duyurulan oyunlara yönelik yeni bilgiler de paylaşıldı.

SONY STATE OF PLAY ETKİNLİĞİNDE TANITILAN OYUNLARIN TAMAMI

Özellikle Hitman serisinin geliştiricisi IO Interactive'in yeni James Bond oyunu 007 First Light için hikayeyi gösteren bir fragman paylaşıldı.

Sevilen seri Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 de bu kapsamda karşımıza çıktı.

Yeni Silent Hill oyunu Townfall da bu kapsamda yeni bir klipte gösterildi. Silent Hill: Townfall, serinin klasik temasına sahip bir hayatta kalma korku oyunu. Oyunun odağında ise Simon Ordell isimli bir karakter yer alıyor. Sisle kaplı, terk edilmiş bir ada kasabasında kendini bulan Ordell'in hikayesini öğrenmeye çalışıyoruz. Oyunun geliştirici tarafında ise Screen Burn Interactive bizleri karşılıyor. PlayStation 5 ve PC için gelecek oyun 2026 yılı içinde çıkacak.

Yeni John Wick oyunu için de bir fragman yayınlandı. Fragmanda oyunun, aksiyon sahneleri filmdekine benzer şekilde işliyor ve hikaye de tamamen farklı değil. Oyunun ana karakteri aynı isimli filmin ikonik oyuncusu Keanu Reeves üzerinden modellenmiş.

Duyurulan büyük oyunlar:

God of War: Sons of Sparta – 2D Metroidvania tarzında sürpriz bir oyun olarak tanıtıldı ve PS5’te hemen indirilebilir.

– 2D Metroidvania tarzında sürpriz bir oyun olarak tanıtıldı ve PS5’te hemen indirilebilir. God of War Trilogy Remake – Orijinal üçleme için yeniden yapılan oyun geliştiriliyor.

– Orijinal üçleme için yeniden yapılan oyun geliştiriliyor. Kena: Scars of Kosmora – 2026 yılında PS5 + PC için çıkacak devam oyunu.

– 2026 yılında PS5 + PC için çıkacak devam oyunu. Silent Hill: Townfall – Birinci şahıs korku oyunu, 2026'da çıkıyor.

– Birinci şahıs korku oyunu, 2026'da çıkıyor. John Wick oyunu – Film serisiyle bağlantılı yeni aksiyon oyunu, PS5 ve PC için gelecek.

Yeniden uyarlama ya da devam eden oyunlar:

Legacy of Kain: Defiance Remastered – Klasik oyunun yeniden tasarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

– Klasik oyunun yeniden tasarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Dead or Alive 6 Last Round – 6. oyunun yeni bir versiyonu, PS5’te ücretsiz sürüm.

– 6. oyunun yeni bir versiyonu, PS5’te ücretsiz sürüm. Rayman: 30th Anniversary Edition – 30. yıl özel sürümü ve bonus içerikler sunuluyor.

– 30. yıl özel sürümü ve bonus içerikler sunuluyor. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

Diğer duyurular: