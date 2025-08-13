iPhone 17 Pro serisi Türkiye'de çok pahalıya çıkacak

Apple, iPhone 17 serisini önümüzdeki ay tanıtmayı planlıyor. 9 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone 17 modellerinin bu sefer de fiyatlarına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

iPHONE 17 SERİSİ DAHA PAHALI OLACAK

Çin merkezli mikroblog platformu Weibo'da Instant Digital'in yaptığı paylaşıma göre iPhone 17 Pro serisi yurtdışında 50 dolar daha pahalı satışa çıkacak. Bu da Türkiye başta olmak üzere ABD dışındaki ülkelerde çok daha pahalıya satışa çıkabileceğinin işareti oluyor.

Burada şöyle bir yorum yapılıyor. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin en düşüğa 799 dolardan, en üst model 1.199 dolardan başlayan fiyatlara satılıyor. Ancak söylenene göre en düşük fiyat iPhone 17 fiyatı 849 dolar olacak. iPhone 17 Pro Max ise 1.249 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacak.

Türkiye'de ise iPhone 16 Pro 89.999 TL'den satışa sunuluyor. Burada 42 bin TL'lik bir vergi yükü de var. Küçük bir hesaplama yapıldığında ise iPhone 17 Pro yaklaşık 95 bin TL gibi bir fiyatla karşımıza çıkabilir.