iPhone 17 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

Apple'ın iPhone 17 serisi eylül ayında tanıtılacakken, öncesinde telefonun özellikleri, tasarımı ve epeyce ayrıntısıyla ilgili sızıntılar ortaya çıktı. Özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri diğer modellere göre çok daha gelişmiş olacaklar. Bu sebeple modellere yönelik paylaşımlar dikkat çekiyor.

Yeni bir görüntü iPhone 17 Pro'nun gerçekte kanlı canlı görüldüğünü iddia ediyor.

iPhone 17 serisiyle ilgili iddialara göre kamera modülü güncellenecek, ön tarafta daha kaliteli bir kameraya sahip olacak. Batarya tarafında da geliştirmeler görecek olan iPhone 17 serisi, yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.

X'te 'Skyfops' adlı kullanıcı paylaştığı görüntüdeki telefonun iPhone 17 Pro olduğunu söylüyor.

Cihazın yukarıda paylaşılan fotoğrafı prototip aşamasındaki versiyonu olabileceği söyleniyor. Paylaşılan bu iPhone 17 Pro prototipinin tasarımı önceki sızıntılarla tasarımın uyumlu olduğu gösteriyor ancak yine de bu paylaşımlara şüpheyle bakmakta fayda var.