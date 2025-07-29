Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone 17 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

iPhone 17 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

29.07.2025 20:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone 17 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

iPhone 17 serisiyle ilgili çok fazla iddia ve sızıntı var ancak bunların ötesinde yeni bir görüntü telefonun nasıl göreneceği kanlı canlı gösterdiğini iddia ediyor.

Apple'ın iPhone 17 serisi eylül ayında tanıtılacakken, öncesinde telefonun özellikleri, tasarımı ve epeyce ayrıntısıyla ilgili sızıntılar ortaya çıktı. Özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri diğer modellere göre çok daha gelişmiş olacaklar. Bu sebeple modellere yönelik paylaşımlar dikkat çekiyor.

Yeni bir görüntü iPhone 17 Pro'nun gerçekte kanlı canlı görüldüğünü iddia ediyor. 

Image

iPhone 17 serisiyle ilgili iddialara göre kamera modülü güncellenecek, ön tarafta daha kaliteli bir kameraya sahip olacak. Batarya tarafında da geliştirmeler görecek olan iPhone 17 serisi, yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. 

X'te 'Skyfops' adlı kullanıcı paylaştığı görüntüdeki telefonun iPhone 17 Pro olduğunu söylüyor. 

Cihazın yukarıda paylaşılan fotoğrafı prototip aşamasındaki versiyonu olabileceği söyleniyor. Paylaşılan bu iPhone 17 Pro prototipinin tasarımı önceki sızıntılarla tasarımın uyumlu olduğu gösteriyor ancak yine de bu paylaşımlara şüpheyle bakmakta fayda var. 

Image

İlgili Konular: #Apple iPhone 17 #iPhone 17 Pro #iPhone 17 Pro Max

İlgili Haberler

Türkiye'nin mesajlaşma uygulaması Next çıktı
Türkiye'nin mesajlaşma uygulaması Next çıktı Türkiye'nin mesajlaşma uygulaması olarak duyurulan ve yakın zaman önce çıkış yapan Next, iOS ve Android uygulama mağazalarında yer almaya başladı.
Spotify kaç milyon kullanıcısı olduğunu açıkladı
Spotify kaç milyon kullanıcısı olduğunu açıkladı Spotify, aktif olarak aylık 696 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
Genetik mi çevre mi? Tek yumurta ikizlerinin paylaştığı ilginç özellikler
Genetik mi çevre mi? Tek yumurta ikizlerinin paylaştığı ilginç özellikler İkizler hep insanlarda merak uyandırmıştır. İkizler olağan soruları çok iyi bilir...