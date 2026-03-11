iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi?

DxOMark farklı testlerden geçirdiği akıllı telefon lenslerini puanlıyor ve genel kamera performansını gösteriyor. iPhone 17 Pro Max'in ise performans testlerinde Galaxy S26 Ultra modelini geride bıraktığı aktarıldı. Uzun yıllardır Apple ve Samsung telefonları kamera ve pek çok konuda kıyaslanıyor. Zaman zaman Apple zaman zamansa Samsung burada öne çıkıyor.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP AKILLI TELEFONLARIN LİSTESİ

DxOMark tarafından paylaşılan ilk test sonuçlarına göre Apple, bazı durumlarda Samsung'a kıyasla daha iyi performans sunan bir cihaz ortaya çıkartmış.

Samsung'un Galaxy S26 Ultra'sına göre Apple'ın iPhone 17 Pro Max modeli düşük ışık koşullarında çık daha iyi bir performans sunuyor. Düşük ışıkta portre çekiminde nesneler arasında ayrımı daha iyi yaptığı aktarılan iPhone 17 Pro Max modelinin, S26 Ultra'ya göre yüz algılamada ve odaklamada öne çıktığı vurgulanıyor.

Bu tarz bir kıyaslama yapılsa da en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra resmi olarak henüz yer almıyor. DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon modelleri şu şekilde: