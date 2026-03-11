Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi?

iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi?

11.03.2026 19:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi?

iPhone 17 Pro'nun kamera tarafı için DxOMark testi sonucu paylaşıldı.

DxOMark farklı testlerden geçirdiği akıllı telefon lenslerini puanlıyor ve genel kamera performansını gösteriyor. iPhone 17 Pro Max'in ise performans testlerinde Galaxy S26 Ultra modelini geride bıraktığı aktarıldı. Uzun yıllardır Apple ve Samsung telefonları kamera ve pek çok konuda kıyaslanıyor. Zaman zaman Apple zaman zamansa Samsung burada öne çıkıyor.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP AKILLI TELEFONLARIN LİSTESİ

DxOMark tarafından paylaşılan ilk test sonuçlarına göre Apple, bazı durumlarda Samsung'a kıyasla daha iyi performans sunan bir cihaz ortaya çıkartmış. 

Samsung'un Galaxy S26 Ultra'sına göre Apple'ın iPhone 17 Pro Max modeli düşük ışık koşullarında çık daha iyi bir performans sunuyor. Düşük ışıkta portre çekiminde nesneler arasında ayrımı daha iyi yaptığı aktarılan iPhone 17 Pro Max modelinin, S26 Ultra'ya göre yüz algılamada ve odaklamada öne çıktığı vurgulanıyor. 

Bu tarz bir kıyaslama yapılsa da en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra resmi olarak henüz yer almıyor. DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon modelleri şu şekilde:

  • Huawei Pura 80 Ultra – 175
  • Vivo X300 Pro – 171
  • Oppo Find X8 Ultra – 168
  • Apple iPhone 17 Pro – 168
  • Vivo X200 Ultra – 167
  • Oppo Find X9 Pro – 166
  • Xiaomi 17 Ultra – 166
  • Honor Magic8 Pro – 164
  • Motorola Razr Fold – 164
  • Motorola Signature – 164
İlgili Konular: #Kamera #Apple iPhone 17'ler #iPhone 17 Pro

İlgili Haberler

Instagram, gençler intihar içerikleri aradığında aileleri uyaracak
Instagram, gençler intihar içerikleri aradığında aileleri uyaracak Sosyal medya platformu Instagram'ın Japonya'daki merkezi, ülkede intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucuyla ilgili "tekrarlı aramalar yapan" 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların, ebeveynlerinin uyarılacağını bildirdi.
Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı
Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı Apple, yeni ürünlerini tanıttıkça çok eski cihazlarını satıştan kaldırıyor. Yeni açıklandığına göre 15 ürün satıştan kaldırıldı.
200 bin canlı beyin hücresi Doom oynamayı öğrendi
200 bin canlı beyin hücresi Doom oynamayı öğrendi Bilim dünyasında sınırları zorlayan deney: 200 bin canlı beyin hücresi, özel bir çip üzerinde Doom oynamayı öğrendi. Silikon çiplerin yerini organik ağların aldığı bu yeni bilişim dünyasında, nöronların öğrenme hızı ve sergilediği performans izleyenleri hayrete düşürüyor.