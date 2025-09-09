iPhone 17 serisi tanıtıldı! İşte yeni iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin özellikleri

Apple, yeni kablosuz kulaklığı ve akıllı saat modellerini tanıtmasının yanı sıra merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere 4 model bulunuyor.

iPhone 17

Yeni iPhone 17 6,3 inç boyutlarında 120Hz dinamik yapıda ekrana sahip. Ekran maksimum 3.000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyorken ekran Ceramic Shield 2 ile korunuyor ve böylece telefonun ekranı iki kat daha dayanıklı bir yapıya sahip oluyor.

A19 işlemcisi bulunan iPhone 17'nin arkada 48 MP bir kamerası ve bu kameraya ek olarak 48 MP makro destekli ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 18 MP ön kamerada ise Center Stage adı verilen yeni bir kamera sistemi yer alıyor. Bu sayede telefon dikey tutulurken bile yatay fotoğraflar çekmeye imkan sağlıyor.

iPhone Air

İsmi ve özellikleri konusunda en çok tartışılan modellerden olan iPhone Air, ince yapısıyla tanıtıldı. iPhone 17 Air olarak adlandırılacağı söylenen ancak iPhone Air olarak tanıtılan telefon çok ince bir gövdeye sahip ve arkada kamera çıkıntısı bulunuyor.

Telefonun gövdesi 5,6 mm ve bu genişlikle şimdiye kadar üretilen en ince iPhone modeli oluyor. Telefonun 6,5 inçlik 120Hz ekran yenileme hızına sahip en fazla 3.000 nit parlaklığa çıkabilen bir ekranı bulunuyor.

Titanyum kullanılan telefonun gövdesinin bu sayede çok daha dayanıklı hale getirilmiş. iPhone Air modelinde A19 Pro işlemcisi tercih edilmiş ve buna ek olarak telefon 4 farklı renk ile sunuluyor.

Wi-Fi 7 ve Blutooth 6 kullanılan cihazda Apple'ın N1 bağlantı çipi ve C1X modemi yer alıyor. Telefon tek bir kamera kurumuyla karşımıza çıkıyor. 48 MP Fusion kamerasıyla 2x 12 MP dijital yakınlaştırma sunuluyor. iPhone 17'de olduğu gibi ön kamera 18 MP. Söylediği gibi küresel olarak fiziksel SIM yuvası sunulmuyor. Yani tüm dünyada eSIM desteğiyle geliyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max

Apple'ın A19 Pro işlemcisinin kullanıldığı yeni iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri şimdiye kadarki en iyi performans, kamera sistemleri ve pil ömrüne sahip olarak tanıtıldı.

Her iki modelde de şimdiye kadarki en güçlü ve verimli olduğu belirtilen çip olan A19 Pro bulunuyor. Bu çip, gelişmiş kamera sistemlerini, yeni nesil mobil oyun deneyimini ve Apple Intelligence'ı performans kaybı yaşamadan kullanmayı sağlıyor. Bunun yanında daha önce sızıntılarda kullanılacağı söylenen buhar odası sistemi pro modellerde yerini alıyor. Bu sayede pil ömründe önemli bir artış sağlıyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri tek parça alüminyumdan üretildikleri için daha dayanıklı ve güçlü bir gövdeye sahip. Üç adet 48 MP Fusion kamera (Ana Kamera, Ultra Geniş Açı ve yepyeni bir Telefoto) sunuluyor. Bunlar arasında iPhone'da şimdiye kadarki en uzun optik kalitede yakınlaştırma olan 8x de bulunuyor.

18 MP Center Stage ön kamera ise diğer modellerde olduğu gibi bir yapı üzerine kurulu. ProRes RAW, Apple Log 2 ve genlock gibi profesyonel film yapımcıları ve içerik oluşturucuları için geliştirilen, sektörde bir ilk olan yeni video özellikleriyle iPhone, hem en büyük hem de en küçük prodüksiyonlara daha da sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Her iki model de 3 kat daha iyi çizilme direncine sahip Ceramic Shield 2 ile ön kısımda ve arka kısımda ilk kez Ceramic Shield, kullanıldı.

iPHONE 17 MODELLERİNİN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI: