iPhone 17 serisinin Çin'de çok satmasının ilginç nedeni

10.02.2026 20:12:00
Haber Merkezi
iPhone 17 serisi önceki modellere göre Çin'de çok büyük talep gördü ancak bu talebin sebebi sunduğu özelliklerden ziyade tasarımı ve rengi.

Apple'ın en son tanıttığı iPhone 17 serisi çıktığı günden bu yana gündemdeki yerini koruyor. Gerek tasarımı gerek yeni eklediği kozmik turuncu rengiyle dikkat çeken Apple, bu sefer Çin'deki satışlarla gündeme geldi. 

iPhone 17 serisi son raporlara göre Çin'de iPhone tarihinin en çok satılan modellerinden biri oldu. Apple'ın Çin'deki son çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 38 artış görerek 26 milyar dolara ulaştı. 

iPhone 17 serisinin bu kadar dikkat çekmesinin sebebi ne sunulan özelliklerden ziyade tasarımda tercih edilen kozmik turuncu rengi oldu. Bu renge olan talep sebebiyle Çin'deki iPhone satışları yüksek bir performansa ulaştı. Bunun sebeplerinden biri de ünlü Fransız lüks markası Hermes'in ikonik turuncu rengiyle olan benzerliği. 

Bu turuncu tonu zenginlik ve lüksle bağdaştırıldığı için iPhone 17 serisinde kullanılması telefonun satışlarını artırdı. Sosyal medyadaki etkileyiciler tarafından da bu şekilde pazarlanan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri, bu şekilde statü sembolüne de dönüşmüş oldu. Bunun yanı sıra Çincede turuncu-orange renginin adı cheng kelimesiyle benzerlik taşıyor, bu başarılar anlamına geliyor ve bu şekilde de iPhone 17'nin pro modellerinde yer alan turuncu rengi daha fazla görünür oluyor. 

