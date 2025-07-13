iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak?

Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri eylül ayında tanıtılacak. Apple'ın bu yeni iPhone'larda izleyeceği söylenen bir strateji de var. Buna göre iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modelleri eylül'ün ikinci haftasına kadar tanıtılabilir.

YENİ iPHONE 17'LER NE ZAMAN TANITILACK?

Yapılan tahminler daha önceki iPhone'ların tanıtılma tarihlerine göre çıkıyor. Daha önce iPhone 14 serisini 7 Eylül tanıtan Apple, 9 Eylül'de iPhone 16 serisini tanıtmış. En geç 14 Eylül'ü bulan tanıtıma göreyse tahminler iPhone 17'nin en geç eylülün ikinci haftasını bulabileceği yönünde.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın özellikle ABD'de eylül başında kutlanan İşçi Bayramı'ndan sonraki hafta iPhone'larını tanıttığı göze alınırsa 8 Eylül'den önce tanıtılmasını beklemiyor.

Apple'ın 9 Eylül ya da 10 Eylül'de tanıtımı yapması bekleniyor.