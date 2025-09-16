iPhone Air'ın performans testi sonuçları ortaya çıktı

Apple'ın yeni iPhone 17 serisine yönelik performans testleri sonuçları merakla beklenirken AnTuTu tarafından yeni iPhone Air için performans testi sonucu paylaşıldı. Cihaz en inci iPhone olmasıyla öne çıkıyor.

iPhone Air modelinde A19 Pro işlemcisi yer alıyor. AnTuTu, yeni A19 Pro işlemcisinin performansını geçen yıl tanıtılan iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan A18 Pro işlemcisiyle kıyasladı.

Yapılan performans testlerine göre A19 Pro işlemcili iPhone Air, 2 milyon 33 bin 552 puan aldı. Geçen yılki A18 Pro işlemcili iPhone 16 Pro, 2 milyon seviyesindeydi. Sonuç her ne kadar iyi gibi dursa da Apple'ın belirttiği gibi çok yüksek bir performans artışı yok.

iPhone Air'da geçen yıla kıyasla bellek performansının arttığı görülüyor. 12 GB RAM kapasitesi çoklu görev ve pek çok ayrıntıda yüzde 50'lik bir performans sağlıyor. CPU ise A18 Pro'ya göre daha düşük seviyelerde kalmış durumda.