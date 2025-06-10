iPhone, iPad ve Mac için Apple Games duyuruldu

Apple, 9 Haziran akşamı duyurduğu oyunlar uygulamasını iPhone, iPad ve Mac için getiriyor. Apple Games adı verilen uygulama, oyun konusunda cihazdaki her bilgiye tek bir noktadan ulaşılmasını sağlıyor.

Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC), oyuncuların sevdikleri oyunlara dönmesine, bir sonraki favori oyunlarını bulmasına ve arkadaşlarıyla daha da fazla eğlenmesine imkan vermek için tasarlandığı özellikle vurgulanan Apple Games uygulaması söylenene göre tek kişilik oyunları bile paylaşımlı deneyimlere dönüştürüyor.

Apple Games uygulaması oyuncuların sevdiği tüm oyunlara tek bir yerden erişmesini daha kolay hale getiriyor. Oyuncular bu yeni uygulama ile oyunlarındaki önemli olayları ve güncellemeleri tek bir noktadan görebiliyor.





Bunun yanı sıra Apple Games uygulaması oyuncuların bugüne kadar App Store’dan iPhone’larına ve iPad’lerine indirdikleri tüm oyunları görmelerini ve Mac’teki oyunlarıyla bir araya getirmelerini de sağlıyor. Oyuncular uygulamada gezinmek ve oyunlarını başlatmak için uyumlu oyun kumandalarını bağlayabiliyor.

Apple Games, güncellemeler, canlı etkinlikler ve diğer günlük aktivitelere de ulaşılmasını sağlıyor.