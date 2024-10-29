iOS 18.1 yayınlandı! iPhone'lara hangi yenilikler geldi?

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:45

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:45

iPhone'lara yenilikler getiren ve mevcut sorunların bazılarını çözmeye odaklanan iOS 18.1 güncellemesi yayınlandı. Güncellemeyle gelen en büyük yeniliklerden biri Apple Intelligence oldu.

Özellik, İngilizce dili için sunulsa da Türkiye'de de kullanılabiliyor. iPhone, iPad ve Mac için gelen yenilikler ile cihazlar daha kullanışlı hale geliyor. Kullanıcıların yazım dilini geliştirecek Yazma Araçları'ndan en önemli bildirimleri öne çıkaran özet bildirimlerine veya aradığınız fotoğraf ya da videoyu sadece anlatarak bulmaya kadar pek çok özellik sunuyor.

Bu kapsamda, daha doğal ve etkileşimli Siri de geliyor. Fotoğraflar uygulaması artık daha akıllıyken, önceliklendirme ve odaklanma özellikleri de bu getirildi.

Öte yandan daha önce ortaya çıktığı gibi fotoğraflardaki dikkat dağıtan nesneler ve kişiler tek bir dokunuşla kaldırılabiliyor.

Mail uygulaması için öncelikli e-postalar bölümü eklendi. E-postalar artık özetle butonu ile özetlenebiliyor. Akıllı Yanıt özelliği ile de hızlıca yanıt önerileri sunuluyor. Sesten metne dönüştürme özellikleri de Notlar uygulaması için geliyor. Bu sayede sesli kayıtlar için özet alma imkanı sunuluyor.

iOS 18 ile iPhone 16'da Kamera Kontrolü ile özçekim kamerasına geçiş yapabilme imkanına ek olarak, iPhone Yansıtma özelliğini kullanırken, sürükle-bırak desteği ve Apple Music'e TikTok entegrasyonu gibi yenilikler geldi.