iPhone kullanıcılarının en fazla olduğu ülke hangisi?

Yayınlanma: 13.08.2023 - 02:14

Güncelleme: 13.08.2023 - 02:14

Almanya'dan demografi (nüfus bilimi) uzmanı Simon Kustenmacher, X (önceki adıyla Twitter) hesabında Avrupa'daki iPhone talebine ilişkin verileri yayınladı.

Rapora göre Apple iPhone'ları batı ülkelerinde daha popüler.

Donanımhaber'in aktardığı yayınlanan veriler ışığında en yüksek oranlar Danimarka ve Norveç'te ve bu ülkelerde iPhone kullanıcılarının oranı yüzde 60-70'leri buluyor.

İngiltere, İsveç, İsviçre ve Arnavutluk'ta yaşayanların yarısından fazlası da (yüzde 50-60) Apple cihazları tercih ediyor. Aynı şekilde iPhone akıllı telefonlar Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İrlanda'da da popüler (yüzde 40-50).

Rusya ve Almanya'da iPhone'a olan talep, demografın bahsettiği üzere yüzde 30-40 seviyelerinde. Aynı sayıda Apple hayranı İtalya, Portekiz, Finlandiya, Letonya ve Estonya'da da bulunuyor. Ancak komşu Belarus ve Litvanya'da bu oran daha az - yüzde 20-30 seviyesinde.

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iPhone modellerine en düşük talep ise Türkiye, Polonya, Yunanistan ve bazı Balkan ülkelerinden geliyor. Ülkemizin başı çektiği bu bölgede ise Apple müşterilerinin sayısı yüzde 10-20 seviyesinde. Araştırmayı yapan Simon Kuestenmacher'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Zengin kuzey Avrupalılar büyük oranda iPhone kullanıyor. Almanların da iPhone kullanacak kadar zengin olduklarını ancak tercihen Android telefon kullandıklarını tahmin ediyorum. Doğu Avrupalılar daha ucuz Android akıllı telefonlar kullanıyor."