Apple’dan iPhone kullanıcılarını üzecek haber! iPhone 14 Fiyatlarına dev zam

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:41

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:57

Apple, bugün yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcileriyle birlikte Mac mini bilgisayarını da tanıttı.

Fakat bu yeni ürünlerle birlikte büyük, ancak tahmin edilen bir sürpriz daha geldi.

Webtekno'dan Ümit Kılıç'ın aktardığına göre, Apple, iPhone 14 fiyatlarına zam yaptı. Öte yandan iPhone 13 ve önceki serilerin fiyatlarında değişim yapılmadı.

İşte yeni iPhone fiyatları: