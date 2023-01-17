Apple’dan iPhone kullanıcılarını üzecek haber! iPhone 14 Fiyatlarına dev zam

Teknoloji devi Apple Türkiye için iPhone 14 fiyatların zam yaptı. İşte en güncel serinin yeni zamlı fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:41
Apple’dan iPhone kullanıcılarını üzecek haber! iPhone 14 Fiyatlarına dev zam
Abone Ol google-news

Apple, bugün yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcileriyle birlikte Mac mini bilgisayarını da tanıttı.

Fakat bu yeni ürünlerle birlikte büyük, ancak tahmin edilen bir sürpriz daha geldi.

Webtekno'dan Ümit Kılıç'ın aktardığına göre, Apple, iPhone 14 fiyatlarına zam yaptı. Öte yandan iPhone 13 ve önceki serilerin fiyatlarında değişim yapılmadı.

 İşte yeni iPhone fiyatları:


apple Apple iPhone 14 Plus Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Pro Max

En Çok Okunan Haberler