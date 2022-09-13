iPhone onarım ücretlerine büyük zam!

13 Eylül 2022 Salı, 15:17

Teknoloji devi Apple, geçen günlerde iPhone 14 modellerini tanıttı. Yeni özellikleri ile merak uyandıran yeni iPhone 14 modellerine dolar bazında zam yapılmamış olması ise kullancıları sevindirmişti. Her ne kadar iPhone 14 fiyatları yurt dışında zamlanmamış olsa da onarım ücretleri için aynı durum geçerli değil.

iPHONE 14 KULLANICILARI TELEFONLARINI ÇOK DAHA İYİ KORUMAK ZORUNDA

ShiftDelete'in haberine göre; Apple, yeni iPhone 14 ailesi için resmi onarım rakamlarını açıkladı. Buna göre iPhone 14 onarım ücretlerine önemli oranda zam yapıldı. iPhone 13 modellerine göre önemli oranda bir artış yaşanırken, iPhone 14 sahibi olmak isteyenlerin de gözü korkmuş durumda.

iPhone 14 için resmi olarak belirlenen batarya onarım ücreti 99 dolara ulaştı.

Apple geçen sene için iPhone 13 modelinde ise 69 dolarlıklık bir batarya onarım bedeli talep ediyordu. İngiltere’de de durum farklı değil. Apple, batarya onarım bedelini bu bölgede de 69 sterlinden 105 sterline çıkardı. Apple’ın diğer onarım ücretlerinde de benzer zamlar yapması bekleniyor.

iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinin batarya boyutları karşılaştırıldığında da önemli bir artış ile karşılaşılmıyor. iPhone 13, 3.227 mAh batarya ile sunulurken, iPhone 14 ise 3.279 mAh‘lık batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sadece 52 mAh’lık bir fark bulunan bataryaların onarım ücretleri arasında ise uçurum bulunuyor.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin fiyatlara etki etmesi bekleniyordu. Ancak neredeyse yüzde 50’ye varan bu fark herkesi şaşırtmış durumda. Özellikle Türkiye'deki ekonomik koşulları göze alındığında, iPhone 14 sahiplerinin çok daha büyük bir onarım ücreti ile karşılaşacaklarını söylemek yanlış olmaz.