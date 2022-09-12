iOS 16 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Hangi iPhone modelleri iOS 16 güncellemesini alacak?
Apple'ın yeni sürümü olan iOS 16 teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor. iOS 16 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Hangi iPhone modelleri iOS 16 güncellemesini alacak?
iPhone’un yeni işletim sistemi iOS 16 için sayılı dakikalar kaldı. iOS 16'nın ilk geliştirici betası 6 Haziran 2022'de yayınlandı. iOS 16 genel beta sürümü ise Temmuz ayında yayınlandı.
İOS 16 İLE GELECEK ÖZELLİKLER NELERDİR?
- Yeni kilit ekranına özelleştirilebilir mini araçlar eklendi.
- Kilit ekranında bulunan yazılar ve saat göstergelerinin yazı tipi, rengi özelleştirilebilir hâle geldi.
- Farklı zamanlarda kullanılmak üzere birden fazla kilit ekranı tanımlama özelliği eklendi
- Geliştirilmiş Odak Modu
- Bu moda özel bir kilit ekranı tasarımı eklenebilir.
- Odak filtreleri, uygulamalarda etkin duruma göre farklı içerikler göstermesine olanak tanır. Örneğin, Safari kullanıcı yalnızca "İş" modunu aktif etmişse iş ile ilgili sekmeleri gösterebilir, E-posta uygulaması, kullanıcı "İş" modunda değilse işle alakalı olmayan e-postaları gösterebilir vb.
- Artık izin verilen uygulamaların yanı sıra izin verilmeyen ve sessize alınacak uygulamalar da tanımlanabilir.
- Bildirimler artık kilit ekranının üstü yerine alt kısmında görünür.
- Canlı Aktiviteler iOS 16'da kilit ekranında kullanıcılara verileri gerçek zamanlı iletebilen widgetların eklenebilir olmasıyla bildirimlere bakmadan bazı bilgilere erişmek mümkün hâle geldi.
- Dikte özelliği açıkken klavye de her zaman açık durumdadır ve dikte tarafından yapılan yazım yanlışlarına anlık olarak buradan müdahale edilebilmektedir. Artık dikte kullanılarak emoji de eklenebilir. Dikte özelliği artık cümlelere otomatik olarak noktalama işaretleri yerleştirebilmektedir (Bu özellik henüz iOS16'nın mevcut sürümünde Türkçe kullanılmamaktadır.).
- Videolar üzerinden metin seçme özelliği Japonca, Korece ve Ukraynaca için genişletildi.
- Hızlı eylemler özelliği artık canlı metin üzerinden tanınan özelliklerle birlikte kullanılabilir, çeviri ve kur anlık olarak çevrilebilir.
- Görsel Arama artık görsellerdeki objeleri ayırt edebilir ve bu yolla fotoğrafın dekupe hâlini sürükleyip yapıştırarak diğer uygulamalarda kullanılabilir.
- Artık Hücresel ve FaceTime aramaları sadece "Hey Siri, aramayı sonlandır." diyerek kapatılabilir.
- Yeni bir düğme aracılığıyla Spotlight özelliği ana ekran üzerinden kullanılabilir hâle geldi.
- Mesajlar, Notlar ve Dosyalar gibi uygulamalar üzerinden daha fazla görsel sonucu elde edilebilir.
- Kronometre başlatma ve kısayolları kullanma özelliği eklendi.
- Artık metni çevirmek için kullanıcının kamerayı başlatması yeterli.
- Türkçe, Tayca, Vietnamca, Lehçe, Endonezyaca ve Felemenkçe için dil desteği eklendi.
- Kapı algılama : Görme engelli kişiler için artık kapılar algılanabiliyor ve uzaklığı bildirilebiliyor
- Kullanıcının telefonun yan düğmesi ile aramayı sonlandırabilmesini sağlayan özellik eklendi.
- Face ID veya Touch ID ile doğrulandıktan sonra telefonda Wi-Fi ağlarının şifreleri gösterilebilir hâle geldi.
- FaceID artık telefon yatayken de çalışıyor.
- Klavye kullanırken haptic geribildirim yardımıyla kullanıcıda mekanik bir klavye hissi yaratılabilmekte.
- iOS 16, iPadOS 16 ve tvOS 16 artık Nintendo Switch Joy-Con ve Nintendo Switch Pro kontrolcülerinin bağlanmasını destekliyor. [6]
- RoomPlan adlı yeni bir altyapı, uygulamaların iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile sunulan LiDAR Tarayıcıyı kullanarak odaların 3B kat planlarını hızla oluşturmasına olanak tanıyor
İOS 16 İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İPHONE MODELLERİ:
-iPhone 13
-iPhone 13 mini
-iPhone 13 Pro
-iPhone 13 Pro Max
-iPhone 12
-iPhone 12 mini
-iPhone 12 Pro
-iPhone 12 Pro Max
-iPhone 11
-iPhone 11 Pro
-iPhone 11 Pro Max
-iPhone XS
-iPhone XS Max
-iPhone XR
-iPhone X
- iPhone 8
-iPhone 8 Plus
-iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
İOS 16 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?
iOS 16 çıkış tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlendi. Türkiye'de iOS 16'ın saat 20:00'de yayınlanması bekleniyor.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş
- Türbanın şekline de karıştı!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı