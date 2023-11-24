iPhone SE 4 bu şekilde bir tasarıma sahip olabilir!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:24

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:24

Apple'ın sürekli ertelemelerle gündeme gelen iPhone modeli için yeni bir konsept tasarımı hazırlandı. Bu tasarım daha önce ortaya çıkan özelliklerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

iPhone SE 4, iddialara göre iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacak. Bunu videoya taşıyan 4RMD adıyla tasarımlar yapan bir kişi iPhone SE 4 iiçin hazırladığı konsepti paylaştı.

MacRumors önceki haberlerine göre yeni iPhone SE modelinde Face ID, USB-C bağlantısı bulunacak.

Eldeki bilgilere tasarlanan iPhone SE 4 şu şekilde görünebilir:

Apple, USB-C bağlantı noktasını E85 konektörü olarak adlandırıyor ve bu bağlantı noktasının iPhone SE 4'e 4K HDR monitöre bağlanma veya USB-C - Ethernet dongle gibi işlevselliği kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak USB-C portunun Thunderbolt desteği sunup sunmayacağı kesin değil.

Cihazın kasası ise iPhone 14'e benzeyecek. iPhone SE 4'ün 6.1 inç ekran boyutunda TruDepth kamera sistemine sahip bir çentik ile gelmesi bekleniyor. ağırlık açısından ise iPhone 14'ten daha hafif olacağı tahmin ediliyor.

Öne çıkan bir diğer fark ise arka kamera sisteminde yer alıyor. İddialara göre iPhone SE 4'ün arka tarafında bir adet kamera bulunacak. Bu kameranın da 48 Megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.