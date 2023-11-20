Uygun fiyatlı iPhone SE'nin çıkışı yine ertelendi: İşte bu zamana kadar ortaya çıkan iPhone SE özellikleri

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:07

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:07

2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4, iddialara göre iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacak. MacRumors haberine göre yeni iPhone SE modelinde Face ID, USB-C bağlantısı bulunacak.

Cihazın kasası ise iPhone 14'e benzeyecek. iPhone SE 4'ün 6.1 inç ekran boyutunda TruDepth kamera sistemine sahip bir çentik ile gelmesi bekleniyor. ağırlık açısından ise iPhone 14'ten daha hafif olacağı tahmin ediliyor.

Boyut ve ağırlık karşılaştırması şu şekilde:

iPhone 14: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,80 mm, 172 gram

iPhone SE 4: (Tahmini) 165 gram

Öne çıkan bir diğer fark ise arka kamera sisteminde yer alıyor. İddialara göre iPhone SE 4'ün arka tarafında bir adet kamera bulunacak. Bu kameranın da 48 Megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Ancak, Apple'ın şirket içi 5G modem geliştirme sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle iPhone SE 4'ün çıkış tarihini ertelediğine dair iddialar bulunuyor. Şirketin 5G modem geliştirme sürecinde performans ve ısınma sorunları ile karşılaştığı açıklandı. Şu an için 5G modem geliştirme sürecinde yaşanan sorunlar, iPhone SE 4'ün 2025'in sonlarına veya 2026'nın başlarına kadar ertelendiğine işaret ediyor.