iPhone SE 4'ün özellikleri ne olacak?

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:26

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:26

ABD'li teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone SE 4 modeli hakkında önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Bu düşük maliyetli iPhone modeli, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yaklaşan iPhone SE 4, kod adı "Ghost" taşıyor ve iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Bu yeni modelin muhtemelen 6.1 inç OLED bir ekrana sahip olacağı ancak ProMotion desteği sunmayacağı belirtiliyor.

MacRumors'a göre, iPhone SE 4 için iPhone 14'ün kasası baz alınacak, ancak bazı değişikliklerle uyum sağlaması sağlanacak. İki büyük değişiklik ise bir USB-C bağlantı noktası ve iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde yer alan Action düğmesi.

Apple, USB-C bağlantı noktasını E85 konektörü olarak adlandırıyor ve bu bağlantı noktasının iPhone SE 4'e 4K HDR monitöre bağlanma veya USB-C - Ethernet dongle gibi işlevselliği kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak USB-C portunun Thunderbolt desteği sunup sunmayacağı kesin değil.

Düşük maliyetli iPhone modellerinin bir dezavantajı genellikle kamera gibi özelliklerde taviz vermesidir. iPhone SE 4'ün sadece tek bir arka kamerayla ve bir LED flaşla geleceği ancak kamera çıkıntısı boyutunun henüz kesinlik kazanmadığı bildiriliyor. Apple'ın beş farklı tasarımı test ettiği ve bu tasarımlar arasında küçük farklılıklar olduğu belirtiliyor.

Ön tarafta, iPhone SE 4'ün çentiği koruyarak ancak fiziksel Ana Ekran düğmesini ve kalın çerçeveleri kaldırmadan bir Dinamik Ada benimsemesi beklenmiyor. Ayrıca, Apple'ın bu uygun fiyatlı modele kendi 5G modemini getirmesi planlanıyordu, ancak teknoloji devi bir dizi zorlukla karşılaşıyor, bu nedenle bu modemin seri üretime geçmesi birkaç yıl sürebilir.

iPhone SE 4'ün tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı.