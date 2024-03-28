iPhone SE 4'ün iPhone 14 ile aynı olacak ayrıntısı

Apple'ın iPhone SE 4 tarafında ekran çalışmaları sürüyorken, yeni ortaya çıkan bilgilere göre telefonun ekran boyutu iPhone 14 ile aynı olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:04
iPhone SE 4'ün iPhone 14 ile aynı olacak ayrıntısı
Abone Ol google-news

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u olarak tanıtılan SE modellerine yenisi dahil olacak. Bir ara ertelendiği haberleriyle gündeme gelse de telefonun en güncelde tanıtılması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göreyse telefonun ekran boyutu iPhone 15 ile aynı olacak. 

iPHONE SE 4 NASIL OLACAK?

iPhone'un ekran tedarik zincirlerinden gelen iddialara göre OLED ekran üretilmesi için Apple ile görüşmeler sürüyor.

iPhone SE 4'ün panel fiyatlarının, tedarikçilerin iPhone 15'te kullanılan OLED ekranlar için ödediklerinden çok daha düşük olduğu aktarılıyor. SE'nin ekran panelleri, iPhone 13 ve iPhone 14'te kullanılanlarla aynı eski parçaları içerecek. Böylece tedarikçilerin yeni yatırım yapmasına gerek kalmayacak.

Bu da en son SE modelinin 6,1 inçlik OLED ekrana, Touch ID yerine Face ID'nin kullanılmasına ve USB-C şarj portuna sahip olacağını gösteriyor.


Apple iPhone SE 4 haberleri iPhone SE 4 haberleri iPhone SE 4 yolda haberleri

İlgili Haberler

iPhone SE 4 bu şekilde bir tasarıma sahip olabilir!

iPhone SE 4 bu şekilde bir tasarıma sahip olabilir!
iPhone SE 4'ün özellikleri ne olacak?

iPhone SE 4'ün özellikleri ne olacak?
Ertelendiği söylenen iPhone SE 4 modeli için yeni ayrıntı!

Ertelendiği söylenen iPhone SE 4 modeli için yeni ayrıntı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş teklifi itirafı: 'Kurulan o kadroyla...'

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş teklifi itirafı: 'Kurulan o kadroyla...'
Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu
FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!

Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın acı günü
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
Montella'dan Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması: 'Gelişim sürecini ilerletmek için...'

Montella'dan Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması: 'Gelişim sürecini ilerletmek için...'
Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!

Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!