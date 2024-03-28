iPhone SE 4'ün iPhone 14 ile aynı olacak ayrıntısı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:04

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:04

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u olarak tanıtılan SE modellerine yenisi dahil olacak. Bir ara ertelendiği haberleriyle gündeme gelse de telefonun en güncelde tanıtılması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göreyse telefonun ekran boyutu iPhone 15 ile aynı olacak.

iPHONE SE 4 NASIL OLACAK?

iPhone'un ekran tedarik zincirlerinden gelen iddialara göre OLED ekran üretilmesi için Apple ile görüşmeler sürüyor.

iPhone SE 4'ün panel fiyatlarının, tedarikçilerin iPhone 15'te kullanılan OLED ekranlar için ödediklerinden çok daha düşük olduğu aktarılıyor. SE'nin ekran panelleri, iPhone 13 ve iPhone 14'te kullanılanlarla aynı eski parçaları içerecek. Böylece tedarikçilerin yeni yatırım yapmasına gerek kalmayacak.

Bu da en son SE modelinin 6,1 inçlik OLED ekrana, Touch ID yerine Face ID'nin kullanılmasına ve USB-C şarj portuna sahip olacağını gösteriyor.