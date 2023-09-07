iPhone şifresi nasıl sıfırlanır? Kilitli olan iPhone nasıl açılır? iPhone'un şifresini unutanlar ne yapmalı?

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 17 ile birlikte şifrelerini yeni değiştiren ve unutan insanlar için bir kolaylık sağlandı. Artık iPhone'unuzun şifresini değiştirdikten 72 saat içerisinde parolanızı sıfırlayabilirsiniz. Peki iPhone şifresi nasıl sıfırlanır? Kilitli olan iPhone nasıl açılır? iPhone'un şifresini unutanlar ne yapmalı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:26
iPhone şifresi nasıl sıfırlanır? Kilitli olan iPhone nasıl açılır? iPhone'un şifresini unutanlar ne yapmalı?
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Apple, her yeni iOS sürümünde kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Eylül 2023'te yayınlanması beklenen iOS 17 ile birlikte gelen yeni özelliklerden biri, parola unutkanlığına karşı kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir çözüm sunuyor. iPhone veya iPad kullanıcıları artık parolalarını değiştirdikten sonra, kısa süre içinde unutsalar bile cihazlarına erişimlerini sağlayacak 72 saatlik bir ek süreye sahip olacaklar.

Peki iPhone şifresi nasıl sıfırlanır? Kilitli olan iPhone nasıl açılır? iPhone'un şifresini unutanlar ne yapmalı?

iOS 17'DE PAROLA SIFIRLAMA NASIL ÇALIŞIR?

iOS 17 ve iPadOS 17 ile birlikte, yeni bir parola belirledikten sonra, eski parolanızı kullanarak cihazınıza erişim sağlama sürenizi uzatma imkanına sahip olacaksınız. Bu özellik, özellikle yeni parolanızı hızla unutma eğiliminde olan kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir. İşte bu özelliği kullanmanız için izlemeniz gereken adımlar:

  1. Ayarlar uygulamasını açın.

  2. Aşağı kaydırın ve Face ID/Touch ID & Passcode seçeneğine dokunun.

  3. "Geçici Parola Sıfırlama" altında bulunan "Önceki Parolayı Şimdi Sona Erdir" seçeneğine dokunun.

  4. Şimdi Sona Erdir'e dokunarak işlemi onaylayın.

Bu adımları takip ettiğinizde, yeni bir parola oluşturduktan sonra 72 saat boyunca eski parolanızı kullanarak cihazınıza erişim sağlayabileceksiniz. Bu, özellikle yanlışlıkla yeni parolanızı unuttuğunuzda büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

GÜVENLİK VE PAROLA UNUTKANLIĞI

Bu yeni özellik, kullanıcıların parolalarını unutma durumunda daha fazla esneklik sunarken, güvenlik açısından da dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Özellikle bir başkasının parolanızı öğrenme riskine karşı koruma sağlamak için ek süreyi kullanırken dikkatli olmanız gerekecektir.


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