iPhone 15 Pro'yle gelecek 12 yeni özellik hangisi?
Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasına günler kalmışken iPhone 15 Pro ile gelecek 12 yenilik listelendi.
Apple'ın en çok beklenen cihazlarından biri olan iPhone 15 serisi hakkında tanıtımına günler kalmasına rağmen yeni haberler ortaya çıkıyor. Ancak bu sefer iPhone 15 Pro'da sunulacak 12 yenilikler listelendi.
iPHONE 15 PRO'YA GELECEK YENİLİKLER
- Titanyum çerçeve: Önceki Pro modellerinde paslanmaz çelik kullanan Apple, Pro modellerde daha hafif ve sağlam titanyum tercih edecek.
- A17 Bionic işlemci: 3 nm üretim sürecinden çıkarılacak yeni işlemci daha hızlı ve daha verimli olacak.
- Eylem düğmesi: Sesli/ sessize alma tuşunun yerini alacak eylem düğmesi daha işlevsel hale getirilebilecek.
- USB C portu: Avrupa Birliği baskıları sebebiyle telefonlar USB C şarj portu ile gelmek durumunda. Apple da bu diretmeye uyarak değişikliği yapıyor.
- Yeni renk seçenekleri: Bu yıl Titan Grisi, Mavi, Gümüş ve Uzay Siyahı renkleri geliyor.
- Ultra ince çerçeveler: Çok daha ince çerçeveler sunulacak.
- Wi Fi 6E: 6 GHz Wi Fi ile kablosuz bağlantı hızı artacak.
- 8 GB RAM: Telefonlarda eskiye nazaran 2 GB daha fazla RAM olacak.
- Periskop telefoto lens: Yıllardır beklenen bu kamera, iPhone 15 Pro Max’e ya da 15 Ultra’ya özel bu kamera ile 5x veya 6x’e kadar optik yakınlaştırma yapma imkanı sunacak.
- Daha onarılabilir tasarım: Burada Apple, iPhone 14 ve iPhone Plus'ın izinden gidiyor.
- Ultra Geniş Bant bağlantı iyileştirmeleri: 2024’ün başında gelecek Apple Vision Pro başlık modeline hazırlık odağında U1 çipinde bir güncelleme yapılacak.
- SIM kart yuvası daha fazla ülkede kaldırıldı: Fransa ve daha fazlası
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