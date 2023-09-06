iPhone 15 Pro'yle gelecek 12 yeni özellik hangisi?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:23

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:23

Apple'ın en çok beklenen cihazlarından biri olan iPhone 15 serisi hakkında tanıtımına günler kalmasına rağmen yeni haberler ortaya çıkıyor. Ancak bu sefer iPhone 15 Pro'da sunulacak 12 yenilikler listelendi.

iPHONE 15 PRO'YA GELECEK YENİLİKLER