iPhone Türkiye fiyatları ne kadar? İphone 11-12-13 fiyatları ne kadar oldu?

07 Haziran 2022 Salı, 10:27

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatının yükseldiği fark edildi. Peki, iPhone 11-12-13 ne kadar oldu? Hangi Apple ürünlerine zam geldi. Zamlı iPhone fiyatları ne kadar oldu?

ZAMLAR SONRASI İPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 modellerinin farklı depolama seçeneklerinde de fiyat artışına gidildiği görüldü. Örneğin 256 GB iPhone 13'ün fiyatı 20.799 TL'den 24.499 TL'ye, 512 GB iPhone 13'ün fiyatı ise 23.559 TL'den 28.499 TL'ye çıktı.

İPHONE 12 NE KADAR?

64 GB iPhone 12 fiyatı ise 17.499 TL'den 20.999 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 15.799 TL'den 18.999 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı.

İPHONE 11 NE KADAR?

64 GB iPhone 11'in fiyatı 14.999 TL,

128 GB iPhone 11'in fiyatı 15.999 TL,

İPHONE SE NE KADAR?

64 GB iPhone SE fiyatı 13.499 TL,

128 GB iPhone SE fiyatı 14.499 TL,

256 GB iPhone SE fiyatı 16.499 TL,

AİRPODS NE KADAR?

Ayrıca AirPods Pro'nun fiyatı 5.399 TL'ye,

3. Nesil AirPods'un fiyatı 3.599 TL'ye,

AirPods Max'in fiyatı ise 11.199 TL'ye çıktı.

APPLE WATCH NE KADAR?

Apple Watch Series 7’nin başlangıç fiyatı 8.399 TL'ye,

İPAD NE KADAR?

Mac mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye,

iPad mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye,

9. Nesil iPad'in fiyatı 7 bin 199 TL'ye ulaştı.

MACBOOK NE KADAR?

Yeni tanıtılan M2 çipli MacBook Air'ın 8 çekirdekli GPU versiyonu 26 bin TL, 10 çekirdekli GPU versiyonu ise 32 bin 300 TL fiyatla piyasaya sürüldü.

Yeni 13 inç MacBook Pro'larda ise 256 GB depolamaya sahip versiyonu 28 bin, 512 GB depolamaya sahip versiyonu 32 bin TL'den satışa sunuldu.

PARLATMA BEZİ NE KADAR?

Apple'ın çok konuşulan parlatma bezine zam geldi. 309 TL'den satılan parlatma bezinin yeni fiyatı 369 TL oldu.