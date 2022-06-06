Apple Store kapandı!
Apple'ın bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği WWDC 22 etkinliği öncesinde Apple Store kapandı. Yeni ürünlerin geleceği doğrulandı.
Apple, bu akşam saat 20:00’da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın ilk etabını düzenleyecek.
shiftdelete.net'in haberine göre, bunun öncesinde ise Apple Store kapandı.
Yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:
"Gelişmeler yükleniyor. Apple Store’da güncellemeler yapıyoruz. Apple TV uygulamasında ve apple.com’da online yayınlanan etkinlikten sonra mağazamızı tekrar ziyaret edebilirsiniz"
Apple’ın etkinlik sırasında en az 2 yeni cihaz tanıtması bekleniyor. Bunlar yeni nesil M2 işlemcisinden güç alan Mac mini ve MacBook Air olacak. Tabii geçtiğimiz dönemde M1 ile birlikte tanıtılan iMac modellerinin de yenilendi.
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