Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:46

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:46

iOS 13 ve sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'larda, arama geçmişinizi görüntülemeniz ve Son Aramalar listesinden tüm aramaları silmenize imkan sağlayan bir özellik bulunuyor. Peki iPhone'da arama geçmişi nasıl silinir?

IPHONE'DA ARAMA GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?



iPhone'da Telefon Görüşmesi Geçmişi Nasıl Silinir? iPhone'unuzda Telefon uygulamasını başlatın.

Ekranın altındaki "Son Kullanılanlar" sekmesine dokunun.

Tüm aramaları görüntülemek için ekranın üst kısmındaki "Tümü"ne veya yalnızca yanıtlamadığınız aramaları görmek için "Cevapsız"a dokunun.

Ekranın sağ üst köşesindeki "Düzenle"ye dokunun.

Tüm arama geçmişinizi temizlemek için ekranın sol üst köşesindeki "Temizle" öğesine dokunun. Aramaları tek tek silmek için, aramanın solundaki "Sil" düğmesine (kırmızı eksi simgesi) ve ardından "Sil" öğesine dokunun.

Bitirmek için ekranın sağ üst köşesindeki "Bitti" öğesine dokunun.

Ayrıca aramayı sola kaydırarak da aramaları tek tek silebilirsiniz.