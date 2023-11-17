Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:14

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:14

Spotify, Android uygulamasına Uyku Zamanlayıcısı özelliğini eklenmişti. Android'in ardından bir süre sonra ise bu özellik iPhone ve iPad kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Peki iPhone'da Spotify uyku zamanlayıcısı nasıl etkinleştirilir?

IPHONE'DA SPOTIFY UYKU ZAMANLAYICISI NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?



Spotify Uyku Zamanlayıcısı özelliği genellikle, yatmadan önce müzik dinleyen kişilere yöneliktir. Uygulamayı ayarladığınız süre içerisinde müzik kapanır ve bu sayede bütün gece telefonunuz çalışmamış olur.

iPhone veya iPad'inizde Spotify uygulamasını başlatın. Herhangi bir müzik veya podcast çalın. Tüm kontrollerin ve resimlerin görülebilmesi için Şimdi Çalınıyor ekranını seçin. Müzik için sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun. Bir podcast dinliyorsanız, sağ altta bulunan ay simgesine dokunun. Şimdi, seçeneklerden Uyku Zamanlayıcısı'nı seçin. Zamanlayıcı için süreyi seçin. Toplamda, beş dakika ile bir saat arasında altı artış vardır. Gereksinimlerinize en uygun olanı seçin. Çabuk uykuya dalarsanız Parça Sonu veya Bölüm Sonu'nu seçebilirsiniz.

iPhone veya iPad'de Spotify'da Uyku Zamanlayıcısı'nı etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey bu. Uyku programınıza göre zaman dilimini her zaman aynı seçeneklerden değiştirebilirsiniz.