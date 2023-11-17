Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:27

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:27

Safari'yi küçük ekranlı bir cihazda kullanıyorsanız, kullanıcı arayüzü öğeleri daha sıkışık görünebilir ve işler gerçekten zorlaşabilir. Ancak endişelenmeyin, Safari'de yazı tipi boyutunu artırarak veya azaltarak tüm bunları düzeltebilirsiniz. Peki iPhone ve iPad'de Safari yazı boyutu nasıl ayarlanır?

IPHONE VE IPAD'DE SAFARI YAZI BOYUTU NASIL AYARLANIR?

Adım 1: Safari'yi ana sayfanızdan başlatın.

Adım 2: Herhangi bir web sitesi yükleyin.

Adım 3: Site yüklendikten sonra, adres çubuğundaki küçük 'aA' düğmesine dokunun.

Adım 4: Yazı tipi boyutunu küçültmek için küçük 'A'ya, büyütmek için büyük 'A'ya dokunun. Görüntülenen web sitesinin varsayılan ölçeklendirmesi olan %100'e geri dönmek için ortadaki yüzdeye dokunun.