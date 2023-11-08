Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:05

iPhone ve iPad kullanıcılarının, mobil cihazlarını kişisel erişim noktalarına dönüştürme yeteneği oldukça kullanışlı olabiliyor. Ancak, bu özelliği kullanmak bazen sorunlara yol açabiliyor. Bu sorunların bazıları, Ayarlar uygulamasında "Kişisel Erişim Noktası" seçeneğinin hiç görünmemesiyle ilgili. Peki kişisel erişim noktasının iPhone ve iPad'de görünmeme sorunu nasıl çözülür?

KİŞİSEL ERİŞİM NOKTASININ IPHONE VE IPAD'DE GÖRÜNMEME SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?



iPhone veya iPad'inize bir SIM kart taktığınızda, cihazınız genellikle operatör ayarlarını otomatik olarak alır. Bu ayarlar, internet kullanımı ve Kişisel Erişim Noktası oluşturma gibi işlevlerle ilgili. Ancak bazı durumlarda operatör ayarlarını manuel olarak girmeniz gerekebilir. Ayarlar otomatik olarak alınmazsa, Kişisel Erişim Noktası seçeneği Ayarlar'da görünmeyebilir.

Çözüm oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını açın. "Hücresel Veri" seçeneğine dokunun. Ardından "APN Ayarları" seçeneğine tıklayın ve operatörünüzden almanız gereken kimlik bilgilerinin (APN) doğru olduğundan emin olun. Bu bilgilere genellikle operatörünüzün web sitesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla erişebilirsiniz. Bu adımları takip ettiğinizde, Kişisel Erişim Noktası özelliğinin Ayarlar'da görünmesi gerekir. Şimdi cihazınızı bir erişim noktası olarak kullanabilirsiniz.

Son olarak, sorun devam ediyorsa, Ayarlar > Genel > Sıfırla'ya gidip "Ağ Ayarlarını Sıfırla" seçeneğini deneyebilirsiniz. Ardından cihazınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.