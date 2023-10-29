Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:44

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:44

Apple, son zamanlarda önemli değişiklikler ve özellikler sunan iOS 17'yi duyurdu. Ancak, iOS 17'yi iPhone'unuza yüklemeye çalışırken 'güncelleme hazırlanıyor' hatasıyla karşılaşıyorsanız, bu sorunu çözmek için izleyebileceğiniz basit bir çözüm mevcut. Peki iPhone'da iOS 17 'Güncelleme Hazırlanıyor' hatasında takılma nasıl çözülür?

IPHONE'DA IOS 17 'GÜNCELLEME HAZIRLANIYOR' HATASINDA TAKILMA NASIL ÇÖZÜLÜR?

iOS 17'yi yüklemenin en kolay yolu, iPhone'unuzun Ayarlar uygulamasını kullanmaktır. İşte hatayı düzeltmek için takip edebileceğiniz adımlar:

iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını başlatın. "Genel" seçeneğine gidin. "iPhone Depolama Alanı"nı seçin. Veriler yüklenene kadar bekleyin ve ardından "iOS 17 OTA dosyasını" bulun. "iOS 17 OTA dosyasına" dokunun ve ardından "Güncellemeyi Sil"e dokunun. Şimdi Ayarlar uygulamasını kapatın, iPhone'unuzu yeniden başlatın ve "Genel" > "Yazılım Güncelleme" bölümüne gidin.

Bu işlem, iPhone'unuzdaki 'güncelleme hazırlanıyor' hatasını gidermelidir. iOS 17'yi tekrar yüklediğinizde, sorun ortadan kalkacak ve yükleme işlemi sıfırdan başlayacaktır. Eğer bu prosedür işe yaramazsa, iTunes'u kullanarak en son sürümü indirip yükleyebilir veya sıfırdan temiz bir yükleme yapabilirsiniz.