Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:38

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:38

Facebook, iOS uygulamasına Karanlık Mod seçeneği uzun zaman önce eklendi. İnsanların hem tasarımsal olarak daha güzel bulduğu hemde perofrmans olarak daha iyi sonuçlar veren bu özelliğin nasıl aktif edileceği merak ediliyor. Peki iPhone ve iPad'de Facebook'un karanlık modu nasıl etkinleştirilir?

IPHONE VE IPAD'DE FACEBOOK'UN KARANLIK MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?



iPhone veya iPad cihazınızda Facebook uygulamasını başlatın. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan menü sekmesine dokunun (bu simge üç çizgi şeklindedir). Ayarlar ve Gizlilik bölümüne ulaşmak için menüyü genişletmek için tıklayın. Karanlık Mod seçeneğine dokunun. Karanlık Mod'u etkinleştirmek için Açık seçeneğine dokunun.

Son olarak, bir de "Sistem" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği tercih ettiğinizde, Facebook uygulamasının arayüzü, cihazınızın sistem ayarlarına göre otomatik olarak ayarlanacaktır. (Ayarlar uygulaması -> Ekran ve Parlaklık kısmından bu seçeneği ayarlayabilirsiniz).