Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:36

Apple, son günlerde tüm uyumlu iPhone modelleri için iOS 17 güncellemesini sunarak birçok yeni özellik ve geliştirmeler getirdi. Ancak bu tür büyük güncellemelerin yayınlanmasının ardından, bazı kullanıcılar "Yazılım Güncelleme Başarısız" hatasıyla karşılaşabiliyorlar. Peki iPhone'da iOS 17 "Yazılım Güncelleme Başarısız" hatası nasıl düzeltilir?

IPHONE'DA IOS 17 "YAZILIM GÜNCELLEME BAŞARISIZ" HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

iOS 17'yi Yüklerken "Yazılım Güncelleme Başarısız" Hatasını Düzeltme Yolları

iOS 17'yi Sıfırdan Yükleyin: İlk olarak, tüm uygulamaları kapatın ve iPhone'unuzu yeniden başlatın. Ardından Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin ve iOS 17'yi sıfırdan indirip yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Yeniden başlatma işlemi, temel hataları düzeltebilir ve "Yazılım Güncelleme Başarısız" hatasını düzeltebilir. Biraz Bekleyin: İlk denemede başarılı olamazsanız, birkaç saat bekleyip daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. Güncelleme sunucularındaki yüksek trafik veya sunucu sorunları bu hatanın nedeni olabilir. iOS 17'yi Elle Yükleme: iOS 17'yi iPhone'unuza IPSW dosyaları aracılığıyla manuel olarak yükleyebilirsiniz. Bu işlem hakkında bilgi sahibi değilseniz, nasıl yapılacağını anlatan ayrıntılı kılavuzlara başvurabilirsiniz. Bu yöntem, altta yatan sorunları çözmenize yardımcı olabilir. iTunes veya Finder Aracılığıyla Güncelleme: IPSW yöntemini kullanmak istemiyorsanız, iPhone'unuzu bir bilgisayara (Windows için iTunes, Mac için Finder) bağlayarak güncellemeyi deneyebilirsiniz. "Güncelle" seçeneğini seçerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu dört yöntem, "Yazılım Güncelleme Başarısız" hatası ile karşılaşan kullanıcıların bu sorunu gidermelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, iOS 17'deki diğer olası sorunlarla başa çıkmak için ilgili kılavuzları da takip edebilirsiniz.