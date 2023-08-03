iPhone'da X'e yeni dönüşen Twitter'a tepki yağıyor

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:52

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:52

Twitter'ın X'e dönüşümü sosyal medya tarafında pek de olumlu karşılanmamıştı. Önce Android için yayınlanan bir güncelleme ile mobil tarafta X'e dönüşüm başlamış ve iOS tarafına gelen güncelleme ile de bu süreç ilerlemişti. Ancak iPhone kullanıcıları App Store'da X'i topa tuttu.

Uygulamaya 1 puan verenlerin sayısı önemli ölçüde arttı.

Uygulamalarla ilgili verileri de aktaran pazar araştırma şirketi SensorTower'a göre kullanıcılar eski logodan ve isimden vazgeçmek istemiyor.

Şirketin yayınladığı verilere göre Twitter'ın X olduğu 24 Temmuz'dan beri ABD'deki App Store kullanıcılarının yüzde 78'i uygulamaya 1 puan verdi.

Sadece 1 puan ile değil, yorumlarda da eleştrilen X'in uygulama sayfası, logonun geri getirilmesi ve ismin eski haline gelmesini isteyen binlerce kişinin yorumlarıyla doldu.

HER ŞEYE RAĞMEN UYGULAMANIN POPÜLERLİĞİ DE ARTTI

Yeni olana ilginin arttığı bir gerçek. Pek çok kişi uygulamanın X'e dönüşmesini eleştirse bile ilgi yükselmeye başladı. X indirmeleri haftalık olarak yüzde 20 gibi bir atış gösterse de aktif kullanıcı sayısı da haftalık bazda bakıldığında yüzde 4'e yakın artmış durumda.

Kullanıcıların eleştirdiği ve gündem haline gelen X, belki de uygulamayı daha önce kullanmamış kişilerin de merakını cezbetmeye başladı ve dönüşüm sonrası yeni kullanıcıların da gelmesini sağladı.

Her ne kadar böyle bir yükseliş görülse de uygulamada geçirilen süre haftalık olarak yüzde 7 düşüş gösterdi.