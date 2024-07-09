iPhone'lar için iOS 17.5.2 güncellemesi yolda görünüyor

Apple'ın, hatalarla gündemden düşmeyen sürümü iOS 17, son güncellemesini iOS 17.5.2 ile alacak gibi görünüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 21:06
iPhone'lar için iOS 17.5.2 güncellemesi yolda görünüyor
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Apple'ın iOS 18 öncesi son güncellemelerinden biri olacağı söylenen iOS 17.5.2'yi hata düzeltmeleri ve performans tarafındaki iyileştirmeler için sunacağı söylendi. Güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiler sızdırılmadı ancak, bu sürümde yeni özelliklerin sunulması beklenmiyor. 

APPLE iOS 17.5.2 İLE NELER GELECEK?

Apple, kısa bir süre önce iOS 17.5.1'i yayınladı. Burada AB'deki iPhone kullanıcılarına özel internet üzerinden uygulama indirme sunulmuştu. Bazı yenilikleri içerin iOS 17.5.1'in aksine iOS 17.5.2'nin yenilik sunup sunmayacağı bilinmiyor.

Hatırlatmak gerekirse iOS 17.6 ve iOS 18 beta testinde. Geçen hafta ikinci betası yayınlana iOS 17.6'ya ek olarak iOS 18'in de beta 3'ü daha yeni çıktı.


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