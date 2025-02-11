iPhone'lar için iOS 19'un tasarımı nasıl olacak?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:18

Güncelleme: 11.02.2025 - 19:18

Apple'ın iOS 19'u tanıtmasına daha aylar var ancak daha önce tanıtmış olduğu uygulamalar bu yeni sürümün tasarımı hakkında ipucu veriyor. Ortaya çıkan tahminler ise iPhone'larda iOS 19 ile yeni bir tasarıma geçilecek olması üzerine oldu.

Yeni tanıtılan davetiye uygulaması iOS 19'da tasarım değişikliğine işaret ediyor.

Uygulama Vision Pro karma gerçeklik başlığı için yapılmış uygulamalarla ortak noktalara sahip. Yeni sızıntı, minimal kontrollerle yarı saydam bir arka plan sunacak yeniden tasarlanmış bir Kamera uygulamasına da işaret ediyor.Vision Pro uygulamalarında görülebilecek düzeyde. Biraz da fütüristik bir yapıya sahip denebilir.

Uygulama, Apple'ın özellikle App Store tarafında yıllardır benimsediği tasarım dilinden uzak bir yapıya sahip.

Bundan önce de piyasaya sürülen Sports uygulaması, alıştığımız Apple tasarım dilinin değiştiğinin sinyallerini vermeye başlamıştı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkartılan bir ekran görüntüsünde ise iOS 19'un Kamera uygulamasının benzer bir şekilde farklı tasarımla sunulabileceği söyleniyor. iOS 19'daki Kamera uygulamasının Time-Lapse, Slo-mo, Cinematic, Portrait ve Pano için birden fazla bölüm yerine yalnızca altta iki sekmeye sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Tasarım, arayüzü minimal ve mevcut düzeninden daha sezgisel hale getirmeyi amaçlıyor olabilir.

Apple tarafından bu tasarım değişikliğine yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yeni yayınladığı uygulamalarda farklı bir dil benimsendiği rahatlıkla görülüyor. iOS 19 hakkında daha fazla bilgiyi Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC'nin bu yılki etkinliğinde göreceğiz. Etkinliğe daha ayların olması söz konusu gelişmeye şüpheyle bakmaya da neden oluyor. Apple'ın, talebin azalması nedeniyle üretimini durdurduğu Vision Pro serisi üzerinde çalışmaya devam etmeyi planlayıp planlamadığını kimse bilmiyor. Ayrıca bu tasarımların dahili testler için ayrılmış olması ve hiçbir zaman kullanıcı karşısına çıkmama ihtimali de var.