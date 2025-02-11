iPhone SE 4 ne zaman çıkacak? İşte beklenen özellikler ve fiyatı!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:34

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:34

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone serisinin en yeni üyesi iPhone SE 4, beklenenden daha erken gelebilir. Yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkması beklenen cihazın bu hafta tanıtılabileceği iddia edildi. ABD basınına sızan fotoğraflar, yeni modelin iPhone 14’e benzeyen bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu.

İPHONE SE 4 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.1 inç OLED ekran Şarj Girişi: USB-C bağlantı noktası İşlemci: Apple A18 çipseti RAM: 8GB Kamera: Tekli arka kamera Biyometrik Güvenlik: Fiziksel Touch ID’nin kaldırılması gündemde

Yeni iPhone SE 4’ün, uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen üst seviye özelliklerle gelmesi bekleniyor. Özellikle USB-C bağlantısı ve OLED ekran teknolojisi, önceki SE modellerine kıyasla büyük bir gelişme olarak görülüyor.

İPHONE SE 4 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple, yeni modelin fiyatını henüz açıklamadı ancak sektör analistleri, cihazın 500 dolar civarında satışa sunulabileceğini öngörüyor.

Uygun fiyatlı iPhone modelleri, Android’den iOS ekosistemine geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir seçenek olarak görülüyor. Apple, iPhone SE 4 ile bu kitleyi hedef almayı sürdürüyor.

İPHONE SE 4 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple’ın, yeni modelini bu hafta içinde duyurabileceği konuşuluyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ve kesin fiyat bilgileri için Apple’ın yapacağı duyuru bekleniyor.