iPhone'un tüm ülkelere bakıldığında ortalama fiyatı ne kadar?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:25

Güncelleme: 03.02.2025 - 19:25

Apple, dünyanın en değerli şirketi konumuna ulaşmıştı. Çin'de, insanların uykusuz ve zor şartlarda, çok düşük ücretler karşılığında çalıştığı fabrikalarda, çok düşük maliyetlerle üretilen iPhone'lar dünya pazarında binlerce dolara varan fiyat etiketleriyle satılıyor.

Apple, her ülkede telefonlarını aynı fiyata satmıyor. Ancak hangi fiyata satıyor olursa olsun, maliyetin çok üzerinde kazançlar elde ettiği biliniyor. Şimdi yeni bir araştırma, Apple'ın dünya çapında telefonlarını ne kadara sattığını ortaya çıkardı.

DÜNYA iPHONE FİYATI ORTALAMASI 900 DOLAR

Chip'in aktardığına göre Counterpoint Research, son raporunda küresel akıllı telefon pazarının 2024'te yıllık bazda yüzde 5'lik büyüdüğünü ortaya koydu. Araştırma firması, son gelir büyümesinin pazardaki iki yıllık düşüş serisini sonlandırdığını da vurguladı. Raporda, Apple'ın iPhone fiyatının, Dünya ortalaması alındığında 900 dolar olduğu da söyleniyor. Bu fiyat, bugüne dek görülen en yüksek fiyat olarak dikkat çekiyor.

Dünyadaki tüm telefonların ortalama satış fiyatı ise 356 dolar seviyesinde bulunuyor. Samsung telefonların ortalama satış fiyatı ise 299 dolar olarak ölçülmüş.

Kısacası Apple, muhtemelen her iki senede bir kullanıcılarına ortalaması 900 dolar olan telefonlar satarken, Android kullanıcıları, yeni bir telefon alma ihtiyacı duyduklarında 299 dolar ortalama fiyatlı telefonları alabiliyor.