iPhone kullanıcılarına o özelliği kullanmamaları uyarısı yapıldı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:30

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:30

Apple, iPhone'lar ve diğer cihazlarıyla önemli bir ekosistem oluşturuyor. Cihazlar arasındaki iletişimi daha pratik hale getirmek isteyen şirket, bunlarla bağlantılı olarak pek çok özellik sunuyor. Yansıtma özelliği ise iPhone'ları veya iPad'leri TV'ye ya da bir Mac'e yansıtmaya olanak sağlıyor.

iPHONE'DA YANSITMA ÖZELLİĞİNİ BİR SÜRE KULLANMAYIN

Tespit edildiğine göre bu özelliği bir süre kullanmamakta fayda var çünkü cihazdaki veriler ifşa oluyor.

Yansıtma özelliği iş yerinde bir Mac ile kullanıldığında, iPhone'da yer alan veriler BT sistemleriyle paylaşılıyor. Bu da istenmeyen bir durum olarak kayıtlara geçiyor. Özellikte bulunan hata ya da açık sebebiyle, iPhone'larda kullanıldığında Mac'lerde iPhone'lardaki bilgilerin görünebilir olmasına neden oluyor.

iPhone kullanıcılarının iş bilgisayarlarında bu özelliği kullanmayı bırakılması öneriliyor. Apple'dan konuyla ilgili bir düzeltme yaması gelmeden de özelliğin kullanılmaması gerekiyor.