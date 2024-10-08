iPhone 17 Slim'in ekranlarını hangi şirket üretecek?
Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 Slim modeli için yeni bir ekran ayrıntısı ortaya çıktı.
Apple'ın bir sonraki iPhone'lara eklemeyi planladığı iPhone 17 Slim modeli için ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Buna göre standart iPhone ile pro modeller arasında bir model olması beklenen Slim'lerin ekran tedarikçisi Tayvanlı OLED ekran üreticisi Novatek olabilir.
iPHONE 17 SLIM MODELİNİN EKRANINI BAŞKA BİR ÜRETİCİ YAPABİLİR
iPhone'larda yıllardır, Samsung ve LG gibi şirketlerden ekran tarafında destek alan Apple, iPhone 17 Slim modeli için Novatek'i tercih edebilir deniyor.
Digitimes'ın yayınladığı bir raporda Novatek, 2025'in 2. çeyreğinde OLED TDDI panellerinin seri üretimine başlamak istiyor. TDDI, ekranın incelmesine katkı sağlayabilir. Bu da iPhone 17 Slim'in ismiyle ve Apple'ın yapmak istediği planlarla örtüşüyor.
Etiketler: #iPhone 17 Slim
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