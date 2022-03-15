iPhone'lar ve Mac'ler için iOS 15.4 ve macOS Monterey 12.3 güncellemeleri yayımlandı!

15 Mart 2022 Salı, 09:57

Webtekno’nun haberine göre, Beta testi sürecinin ardından iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 kullanıma sunuldu.

Yeni güncellemeler ile birlikte 'Evrensel Kontrol', maske takarken Face ID kullanma desteği, yeni emoji ve daha fazlası gibi dikkate değer yeni özellikler geldi. Bununla birlikte bir yeni güncelleme de macOS’a geldi. Evrensel Kontrol sayesinde Mac bilgisayarlar üzerinden doğrudan iPad’i kontrol etmek mümkün, üstelik iki cihaz arasında dosya aktarımı da yapılabiliyor.

Bu özelliği kullanmak için Mac bilgisayarınızı 12.3 sürümüne, iPad’inizi ise 15.4 sürümüne güncellemeniz yeterli, Evrensel Denetim otomatik olarak aktif hale geliyor.

İŞTE YENİ ÖZELLİK VE GÜNCELLEMELER

Maske ile Face ID: iOS 15.4, iPhone’nunuzun yüzünüzde maske varken bile sizi tanımasına olanak sağlıyor. Bu yeni özelliği kullanmak için güncellemenin yüklenmesinin ardından yüzünüzde bir maske ile yeni bir Face ID ayarı yapmanız gerekiyor. Maske ile Face ID özelliği iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max and the iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için geçerli.

iOS 15.4, iPhone’nunuzun yüzünüzde maske varken bile sizi tanımasına olanak sağlıyor. Bu yeni özelliği kullanmak için güncellemenin yüklenmesinin ardından yüzünüzde bir maske ile yeni bir Face ID ayarı yapmanız gerekiyor. Maske ile Face ID özelliği iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max and the iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için geçerli. Yeni emojiler: iOS 15.4 37 farklı yeni emojiyi de kapsıyor. Bu yeni emojilerin, emoji 14.0 koleksiyonun bir parçası olduğu ifade ediliyor.

iOS 15.4 37 farklı yeni emojiyi de kapsıyor. Bu yeni emojilerin, emoji 14.0 koleksiyonun bir parçası olduğu ifade ediliyor. Evrensel Kontrol: iPadOS 15.4 ve macOS 12.3, uzun zamandır beklenen Evrensel Kontrol özelliği için resmi olarak destek getiriyor. Evrensel Kontrol, aşina olmayanlar için tek bir fare ve klavye kullanarak birden fazla iPad ve Mac'i kontrol etmenize izin vererek Apple ekosisteminin entegrasyonunu daha da derinleştiriyor.

iPadOS 15.4 ve macOS 12.3, uzun zamandır beklenen Evrensel Kontrol özelliği için resmi olarak destek getiriyor. Evrensel Kontrol, aşina olmayanlar için tek bir fare ve klavye kullanarak birden fazla iPad ve Mac'i kontrol etmenize izin vererek Apple ekosisteminin entegrasyonunu daha da derinleştiriyor. Kısayol otomasyonları: iOS 15.4 ve iPadOS 15.4, arka planda başlık bildirimi gerektirmeden Kişisel Otomasyonları çalıştırma desteği ekliyor. Yeni bir geçiş, Kişisel Otomasyonlar için bildirimleri kapatmanıza olanak tanıyor.

iOS 15.4 ve iPadOS 15.4, arka planda başlık bildirimi gerektirmeden Kişisel Otomasyonları çalıştırma desteği ekliyor. Yeni bir geçiş, Kişisel Otomasyonlar için bildirimleri kapatmanıza olanak tanıyor. Ödemek İçin Tıkla: iPhone'u temassız bir ödeme sistemine dönüştüren “Tap to Pay” özelliğinin geçtiğimiz aylardaki resmi duyurusunun ardından, iOS 15.4 bu özelliği etkinleştirmek için API'yi içeriyor. Üçüncü taraf uygulamalar tarafından desteklenmesinin ardından bu özellik, işletmelerin iPhone'ları kullanarak NFC, Apple Pay ve daha fazlasını kullanarak temassız ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyacak.

iPhone'u temassız bir ödeme sistemine dönüştüren “Tap to Pay” özelliğinin geçtiğimiz aylardaki resmi duyurusunun ardından, iOS 15.4 bu özelliği etkinleştirmek için API'yi içeriyor. Üçüncü taraf uygulamalar tarafından desteklenmesinin ardından bu özellik, işletmelerin iPhone'ları kullanarak NFC, Apple Pay ve daha fazlasını kullanarak temassız ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyacak. Yeni Siri Sesi: iOS 15.4, Amerikan opsiyonunu kullanan kullanıcılar için yeni bir ses seçeneği içeriyor. LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi tarafından kaydedilen bu yeni Siri sesi, kullanıcılara yeni bir ses seçeneği sunuyor.

iOS 15.4, Amerikan opsiyonunu kullanan kullanıcılar için yeni bir ses seçeneği içeriyor. LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi tarafından kaydedilen bu yeni Siri sesi, kullanıcılara yeni bir ses seçeneği sunuyor. iCloud ayarlarında yeni Özel E-posta Etki Alanı Kullanıcı Arayüzü

Apple Cüzdan widget'ı

Anahtar zinciri parolalarına notlar ekleme

Kilidi açmadan Apple Pay'i açarken yeni yetkilendirme ekranı

Büyüteç uygulamasında kamera seçebilme

İşletim sistemi ve Share Sheet genelinde daha derin SharePlay entegrasyonu

MACOS MONTEREY 12.3 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemelerinin dışında bir yeni güncelleme de macOS Monterey 12.3 oldu. Bu, macOS Monterey işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olma özelliğini taşıyor.