Telegram’ın birçok yeni özelliği barındıran güncellemesi

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:53

Telegram, yeni güncellemesiyle Android uygulaması için yeniden tasarlanmış arayüz, medya albümleri için bir ön izleme gibi birçok yeniliği kullanıcılarının beğenilerine sunuyor. Bu yeniliklerden en çok dikkat çekeni ise yeni telefon numarası bağlantıları oldu.

NUMARA OLMADAN KİŞİYİ BULMAYA YENİLİK

Telegram’da başkalarının sizi telefon numaranız olmadan bulması için bulunan t.me/kullanıcı adı bağlantısı kullanılıyor.

Shift Delete'nin haberine göre, yeni güncellemede bu özelliğe bir kolaylık getirildi. Bundan sonra başlatılan sohbette telefon numaranıza doğrudan bir t.me bağlantısı paylaşmanıza izin verilecek. Bu gizlilik ilkesi olarak kullanıcının seçimine bağlı.

'İNDİRİLENLER' SEKMESİ

Telegram, yeni bir özellik olarak İndirme Yöneticisi sunmaya başladı. Yeni güncelleme ile dosyalar aktif kullanımda indirilirken arama çubuğunda artık yeni bir simge görünecek. İndirilen dosya üzerinde görüntülemek, duraklatmak, devam ettirmek gibi işlemler yapabilmek için Arama’daki 'İndirilenler' sekmesine gitmek yeterli olacak.

Ayrıca birden çok fotoğraf veya video gönderirken artık medya albümünün bir ön izlemesini görüntülenebilecek ve göndermeden önce öğeleri yeniden düzenlenebilecek.

'GECE MODU'

Android için bir dizi yeni görünüm getirildi. Son güncelleme ile 'Gece Modu' aktif hale getirildi. Son olarak yeni sürümle beraber uygulamaya canlı yayın desteği de getirildi.