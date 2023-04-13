iPhone'lara ücretsiz VPN geldi!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:38

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:38

Son zamanlarda Ekşi Sözlük, Twitter gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli geliyor. Bu erişim engeline rağmen kullanıcılar VPN kullanarak giriş sağlayabiliyor. Bu gibi durumlardan dolayı VPN hizmetine talep artıyor. Özellikle mobil cihazlar tarafında ücretsiz VPN hizmeti sağlayan şirketler oldukça az bulunuyor.

Android tarafında ücretsiz VPN hizmeti sunan sistemler iOS'a göre daha çok bulunuyor. Bunun farkında olan dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Opera, ücretsiz VPN hizmetini iOS işletim sistemine sahip cihazlara getirdi. Opera'nın ücretsiz VPN'i, iPhone ve iPad'lerde artık kullanıma açıldı.

Opera tarafından konu ile ilgili "VPN hizmetinin iOS'a eklenmesiyle Opera, her platformda yerleşik, ücretsiz bir VPN sunan ilk tarayici şirket oldu. Opera'nın VPN hizmeti abonelik, hesap açma ve ek uzantı gerektirmiyor. Opera tarayıcı VPN trafiğinin şifrelenmesini ve IP adresinin gizli kalmasını sağladığı için kullanıcıların huzur içinde gezinmek için ana menüdeki bir anahtarı değiştirmeleri yeterli" şeklinde açıklama yaptı.

Opera iOS cihazlara VPN hizmetini getirmesiyle dünyada bir ilki başardı. Opera bütün platformlarda VPN hizmeti sunan ilk şirket oldu.