iPhone'daki garip hata: Telefonunu kaybeden onun evine gidiyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 07:45

Güncelleme: 11.04.2023 - 07:45

Temelde kaybolan iPhone'ları bulmak için kullanılan Bul uygulaması iPhone, iPad veya iPod touch cihazlarıyla eşleştirilen Apple Watch ya da diğer cihazları bulmayı sağlıyor. Eğer Apple Watch'unuz varsa ve onu bulamıyorsanız, Bul uygulamasıyla MacBook ya da iPhone üzerinden eşlenmiş cihazın üzerine tıklayarak eğer açıksa konumunu görebilir ya da alarm çalma sesi (ping atma) gönderebilirsiniz.

UYGULAMADA BİR PROBLEM VAR

Öte yandan bu faydalı özellik Teksas'ta yaşayan bir kişinin hayatını cehenneme çevirdi. Yazılım mühendisi olan Scott Schuster, evinin iPhone'mu Bul uygulamasındaki kişilerin uğrak noktası haline geldiğini söylüyor.

Uygulamada kaynaklanan bir sorun sebebiyle cihazlarını kaybeden kişiler, Bul uygulamasını kullanarak cihazlarının izini sürüyor ancak Scott ile benzer bir lokasyonda oturan kişilerin neredeyse tamamı Scott'ın evine geliyor. Bir gün silahlı bir kişinin onun cihazını çaldığını düşündüğü için saldıracağından da korkuyor.

New York Post'ta yer alan habere göre son birkaç yıldır Bul uygulamasını kullanan kişiler Scott'ın evine öfkeli bir şekilde geliyor. Cihazının orada olduğunu ya da çalındığını düşünen kişileri ikna etmek ise oldukça yorucu bir hal almaya başlamış.

Her öfkeli iPhone kullanıcısı kapısına geldiğinde onlara açıklama yaptığını söyleyen Scott, cihazlarının kendisinde olmadığını bir hatadan kaynaklı olarak lokasyonun onları buraya getirdiğini açıklıyor.

Apple'ın uygulamasında yer alan bu hata sebebiyle artık korkmaya da başlamış. 7 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan Scott, onların hayatlarını riske atacağından da korkuyor.

Apple yetkilileriyle defalarca kez iletişime geçmesine rağmen geri dönüş alamamış.

Yaşanan teknik sorunun yakın bir zaman içinde çözülmesi için çalışmalar başlatılmış.

Bu sorun tahminen Apple Maps'te yaşanan teknik bir sorundan kaynaklanıyor. Kendi teorisi ise evinin ilk yapıldığı döneme kadar gidiyor. Şu anda oturduğu ev yaşadığı mahalle için örnek bir evmiş ve sonuç olarak Apple Maps de her evi tek bir adrese atamış. Bu sebeple de cihazlarını kaybeden kişiler eğer bu mahallenin yakınlarındaysa direkt buraya yönlendiriliyor.

Evinin girişine kamera koyan ve bu anları da kaydeden Scott Schuster, onlarca kişinin kayıp cihazlarını bulmak için geldiğini ve öfkeli haller sergilediklerini söylüyor.

Schuster, kapısının tam önüne eklediği kamera ile cihazlarını çalmakla suçlayan yabancıları kayıt altına alıyor.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınız için Bul'u açma nasıl yapılır?