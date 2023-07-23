iPhone'larda depolama alanı nasıl arttırılır?

Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:51

Uzun süredir kullandığınız bir akıllı telefon varsa zamanla depolama alanı dolabiliyor. Özellikle iPhone'larda tarayıcı çerezleri ve silinen uygulamaların telefonda hala veri tutmasından dolayı depolama alanları çabuk dolabiliyor. Eski güncellemelerden kalan veriler de sistemsel bir hatadan dolayı telefonunuzdan silinmemiş olabilir.

İşte iPhone'unuzda depolama alanınızı arttırmanın 5 yolu: