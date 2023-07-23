iPhone'larda depolama alanı nasıl arttırılır?
iPhone cihazlarda uzun süreli kullanımlar sonunda depolama alanlarında insanlar ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Peki iPhone depolama alanını arttırmanın yöntemleri nelerdir? İşte iPhone depolama alanını arttırmanız için 5 yöntem...
Uzun süredir kullandığınız bir akıllı telefon varsa zamanla depolama alanı dolabiliyor. Özellikle iPhone'larda tarayıcı çerezleri ve silinen uygulamaların telefonda hala veri tutmasından dolayı depolama alanları çabuk dolabiliyor. Eski güncellemelerden kalan veriler de sistemsel bir hatadan dolayı telefonunuzdan silinmemiş olabilir.
İşte iPhone'unuzda depolama alanınızı arttırmanın 5 yolu:
- Telefonunuzun kamerasında bulunan HDR modunda iki adet fotoğraf çekiliyor. Bundan dolayı da telefonunuz aslında 1 fotoğrafı iki kez kayıt ediyor. Bu modu devre dışı bıraktığınızda fotoğraflarda yarı yarıya boyut azalması göreceksiniz.
- WhatsApp'ınız galeride bulunan fotoğrafların yanı sıra bir kopyalarını da uygulama içinde saklıyor. Yani WhatsApp'tan size gönderilen bir fotoğraf varsa ve sohbeti silmediyseniz hala telefonunuzda bulunuyor. Bu verileri silmek için WhatsApp'a giriş yapın. Daha sonra "Ayarlar" bölümünden "Saklama Alanı ve Veriler" seçeneğini seçin. Açılan pencerede "Saklama Alanını Yönet" seçeneğine tıklayın ve buradan istemediğiniz fotoğrafları silin.
- iPhone'da bulunan Safari tarayıcısı sayfaların erken açılabilmesini sağlamak için verileri kendinde tutuyor. Eğer Safari önbelleğini sıfırlarsanız büyük bir alandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Ancak sayfalar daha geç açılacaktır.
- Bir başka yer açmanın yöntemi ise "Mesajlar" uygulamasında bulunan gereksiz sohbetleri silmek olacaktır. Birkaç yıl önceden kalmış sohbet pencereleri de burada bulunuyor olabilir.
- iPhone cihazlara özel olarak sunulmuış olan "Kullanılmayanları Kaldır" seçeneğini de aktif edebilirsiniz. Bu seçeneği aktif ettiğinizde uzun zaman boyunca kullanmadığınız uygulamalar otomatik olarak telefonunuzdan kaldırılacaktır. Bu seçeneği aktif etmek için "Ayarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı > Kullanılmayanları Kaldır" adımlarını takip etmeniz gerekiyor.
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