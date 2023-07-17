Apple, yuvarlanabilir yapıda bir iPhone ile karşımıza çıkabilir

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 17.07.2023 - 10:05

Apple yeni patent başvuruları yapmaya devam ederken uzun bir süre önce ortaya çıkan iddialar tekrar gündeme geldi. LG ve Samsung gibi şirketlerin halihazırda geliştirdiği 'yuvarlanabilir, sarılabilir' esnek ekranlar gibi Apple da bu yapıda bir iPhone geliştirebilir.

BÖYLE BİR CİHAZ HİÇ GELMEYEBİLİR DE

Daha önce de bu tarz patent başvurulurı yapan Apple, karşımıza herhangi bir ürün çıkartmış değil ancak uzun zamandır beklenen Vision Pro'yu da epey zaman sonra tanıtmıştı. Yani Apple daha zamanı olmadığını düşünmediği ürünleri piyasaya sürmüyor ya da geliştirse bile uzun yıllar üzerinde çalışıyor.

Bu patent için de benzer bir süreç işleyebilir. Yine ortaya çıkan bilgilerde, Apple'ın bu esnek ekran yapısındaki cihazı kullanılmadığı zamanlarda rulo şeklinde sarılabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Ekran sarılması için şeffaf ve ekran bir yapı kullanılacak.

Apple'ın daha önceki patentlerinde de ortaya çıktığı kadarıyla kullanıcılara ekranı büyütmek ya da istenirse küçültmek için uçlardan çekilebilecek ve yuvarlayabielcekleri bir tasarımın geliştirildiği konuşuluyordu.

Ekranın bükülebilir olması için cam tabakası hem esnek hem de basınç uygulandığında kırılmayacak ya da zarar görmeyecek bir yapıda olacak.

Ancak elbette bu yuvarlanabilir ekranlı iPhone'un geleceği kesin değil. Apple yaptığı bu patent başvurularını bambaşka bir cihazın geliştirilmesinde de kullanabilir ya da hiçbir zaman böyle bir cihaz karşımıza çıkmayabilir.