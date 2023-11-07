Işık, ısı olmadan suyu buharlaştırabiliyor!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:44

Güncelleme: 07.11.2023 - 10:44

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan yeni bir araştırmaya göre ışık, suyu buharlaştırmak için yeterli olabilir.

Yeni çalışma, ışığın ekstra ısı olmadan bile suyun buharlaşmasına neden olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, suyun bir hidrojel içinde hapsedildiği deneyleri tamamlarken bu beklenmedik buharlaşma yöntemini buldu. Buharlaşmayı açıklayacak termal enerji bulunmasa da, teorik maksimumun iki veya üç katı kadar yüksek bir buharlaşma oranı gördüler.

İŞLEM ISI GEREKTİRMİYOR

Chip'te yer alan araştırmaya göre, ışığın su yüzeyiyle etkileşime girerek ve buharlaşmayı başlatarak buharlaşmaya da güç sağlayabileceği keşfedildi. Bu işlem ısı gerektirmiyor ve deneyler hidrojel içeriyor olsa da araştırmacılar bu olgunun diğer senaryolarda görülebileceğini söylüyor.

İlk bakışta bu pek işe yarar bir bilgi gibi gözükmese de, sonuçtan yapılabilecek pek çok farklı çıkarım bulunuyor. Araştırmacılar, en basit örnekte, bu tür ışıkla çalışan buharlaşmanın, suyun buharlaştırılarak içindeki tuzun uzaklaştırılmasına dayanan tuzdan arındırma yöntemleri için daha iyi seçenekler kullanılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bu yeni keşfedilen bilgiyle beraber araştırmacıların, ışığın, ek termal ısıtma olmadan suyu nasıl buharlaştırdığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyecekleri tahmin edilebilir. Bu keşfin, yukarıdaki basit örnekten çok daha farklı pek çok alanda ilginç çıkarımları olabilir ve hayatımızın farklı alanlarında kullanılabilecek çok sayıda teknolojinin geliştirilmesini sağlayabilir.

Yukarıda bahsedilen tuzdan arındırma çabalarından kurutma süreçlerine ve hatta güneş enerjisiyle soğutmaya yönelik olası yeni bir yaklaşıma kadar, ışıkla çalışan buharlaşmayı kullanabilmek ve anlayabilmek, ilerleyen zamanlarda bilim insanlarının bazı şeyleri baştan düşünmelerine sebep olabilir. Özellikle, şu anda ışık kaynaklı buharlaşmaya dayanmayan mevcut iklim değişikliği modellerimizin tamamen değiştirilmesi gerekebilir.