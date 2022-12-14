İşitme cihazı kullanımı demansı önlemede yararlı olabilir

14 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Mevcut çalışmaları inceleyen yeni bir araştırmaya göre işitme cihazlarının kullanımı, işitme kaybını bilişsel gerileme ve demansın takip etmesi riskinin azalmasıyla bağlantılı.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden (NUS) bilim insanları, önceki çalışmaların işitme kaybını bilişsel gerilemeyle ilişkili en büyük risk faktörlerinden biri olarak bulduğunu, işitme cihazları ve koklear implantlar gibi cihazların biliş üzerinde yararlı bir etkiye sahip olup olmadığının bilinmediğine dikkat çekti.

İŞİTME CİHAZI KULLANMAYLA BİLİŞSEL GERİLEME ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre giderek artan sayıda çalışma, demanslı kişilerin bilişsel gerileme belirtileri göstermeye başladığını, bazı durumlarda bunun resmi tanıdan birkaç yıl öncesine uzandığını ortaya koyuyor.

Bu belirtilerden bazıları genellikle belirsiz olsa da araştırmacılar bunları tespit etmenin en büyük risk altında olanları zamanında muayene etmeye ve erken müdahaleler sağlamaya yönelik bir adım olabileceğini söyledi.

Yakın zamanda JAMA Neurology akademik dergisinde yayımlanan yeni çalışma incelemesini yürüten bilim insanları, işitme cihazı kullanımıyla bilişsel gerileme arasındaki uzun vadeli ilişkiyi bulmak için, 126 binden fazla katılımcıyla işitme güçlüğü çeken yetişkinler üzerinde yapılan 8 uzun vadeli çalışmayı analiz etti.

NUS'tan Brian Sheng Yep Yeo gibi araştırmacılar, bu implantların katılımcılar tarafından kullanımının, iki ila 25 yıllık bir süre boyunca demans ve bilişsel gerileme riskinde yaklaşık yüzde 20'lik bir azalmayla bağlantılı olduğunu buldu.

Araştırmada bilim insanları, "İşitme kaybı olan katılımcıların işitme restorasyonu cihazlarını kullanımı, uzun vadeli bilişsel gerileme risklerinde yüzde 19'luk bir azalmayla ilişkilendirildi" ifadelerini kullandı.

Çalışma ayrıca koklear implantların ve işitme cihazlarının kullanımının, katılımcılar arasında bilişsel test puanlarında yüzde 3'lük bir iyileşmeyle bağlantılı olduğunu buldu.

Araştırmacılar, "İşitme restorasyonu ve kısa süreli bilişsel test skoru değişiklikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen, 568 katılımcıyla yapılan 11 çalışmanın toplu analizi, işitme cihazlarının kullanımından sonra kısa vadeli bilişsel test puanlarında yüzde 3'lük bir iyileşme olduğunu ortaya koydu" yazdı.

Araştırmacılar bulgularına dayanarak, doktorların işitme kaybına sahip hastalarını bu tür cihazları benimsemeleri için "kuvvetlice teşvik etmeleri" gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte çalışmadaki gözlemin ardındaki neden belirsizliğini koruyor.

Bilim insanları, bu tür işitme restorasyonu cihazlarının bilişsel faydalarının gelecekteki klinik çalışmalarda daha fazla incelenmesinin gerekliliğine dikkat çekti.