Uyku apnesi ile demans arasındaki potansiyel ilişki tespit edildi

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:57

Avustralya'nın Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, obstrüktif uyku apnesi ile demans oluşması riskindeki artış arasında bir bağlantı bulurken, şiddetli uyku bozukluğundan mustarip olanlara daha fazla dikkat gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ HAFİF BİLİŞSEL BOZUKLUĞA NEDEN OLDU

Healthdirect Avustralya'ya göre, obstrüktif uyku apnesi, kişi uykudayken boğazının kısmen veya tamamen tıkandığında meydana geliyor. Uyku sırasında horlama, savrulma, dönme ve nefes almada kesintiler gibi belirtilere yol açabiliyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, farelerde uykuda solunum bozukluğunu modelleyebilecek bir yöntem geliştirdiler.

Bilim insanları uyku yoksunluğunun tek başına sadece hafif bilişsel bozukluğa neden olduğunu tespit etti. Ancak fareler soluk alıp vermeleri uykuyu bozar hale geldiğinde, Alzheimer hastalığının şiddetli patolojik özelliklerini sergilediler. Araştırma ekibinin lideri Elizabeth Coulson, "Bu çalışma, beyin oksijenden yoksun kaldığında gerçekleşen hipoksinin demansta genellikle ölen nöronların aynı seçici dejenerasyonuna neden olduğunu gösterdi" dedi.

UYKU APNESİNİN TEDAVİSİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ekip aynı zamanda sürekli pozitif havayolu basınç makinesi olarak bilinen ve fareler üzerinde yapılan deneylerde hipoksiyi engelleyen obstrüktif uyku apnesi hastaları için mevcut bir tedaviyi simüle etti. Coulson, "Bu, bilişsel bozulmayı ve nöron ölümünü durdurduğu gibi Alzheimer patolojisini de azalttı" dedi.

Coulson, obstrüktif uyku apnesi bulunan bazı hastalar çoktan demans benzeri bilişsel bozukluklar gösterdiği ancak demans kliniklerine sevk edilmediklerinden, elde ettikleri bulguların demans klinik tedavi uzmanlarının hastalık teşhis ve tedavilerini değiştirebileceğine inanıyor.

Obstrüktif uyku apnesi olan herkeste demans olmayacağını belirten bilim insanı, bir sonraki adımın, insanlarda hangi hipoksi düzeylerinin beyin dejenerasyonuna yol açtığını belirlemek olacağını kaydetti. Coulson, hipoksi ile sürekli bilişsel bozulma arasındaki ilişkiyi belirlemek için Brisbane ve Sidney'deki uyku klinik tedavi uzmanlarıyla erken evre insan denemelerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.